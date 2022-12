Natal movimentará R$ 2 bi na economia do estado, aponta Fecomércio

Leonardo Oliveira Brito

O Natal vai movimentar R$ 2,246 bilhões de reais na economia, é o que prevê sondagem feita pela Fecomércio, através do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises.

Com o gasto médio do consumidor estimado em R$ 392 reais, a pesquisa mostra que 74,1% das pessoas querem presentear alguém na data mais importante para o comércio. Os presentes preferidos pelos entrevistados são vestuários, calçados e assessórios com 52,5%, segundo de brinquedos com 34,8, lembrancinhas com 16,3% e eletrônicos com 11,1%. 44,8% dos entrevistados pretendem comprar em lojas físicas enquanto 24,8 % pretendem comprar em lojas virtuais. 29,4% afirmaram que pretendem comprar em ambos.

Para Luiz Vieira, presidente da CDL, com o fim da Black Friday e com a saída da seleção brasileira da Copa do Mundo, o foco das pessoas para as compras de Natal melhora, o que pode estimular o crescimento de 10% de consumo acima do ano passado.

“Com a saída da participação da seleção e com o fim da Black Friday, que ficou prejudicada, as vendas retomaram e ainda acreditamos que teremos 10% acima do ano passado, os estoques e as promoções estão preparadas e as vendas normalmente aumentam na última semana antes do Natal estimuladas pelo pagamento da ultima parcela do 13 salário.

Lembrando que após o Natal ainda temos um período de promoções até dia 31 através de liquidações de estoque do que sobrou do Natal e isto acaba estimulando a venda.”

O levantamento da Fecomércio foi feito no final de Outubro e ouviu 1.070 pessoas.