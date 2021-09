‘Natal Iluminado’ de Maricá estará de volta em 2021

O secretário de Turismo de Maricá, Robson Dutra, já deu dicas de como deve ser a edição 2021 do Natal Iluminado, um dos principais eventos geradores de fluxo turístico da cidade. Os detalhes foram passados durante o 4° Seminário Empresarial de Turismo. A decoração que atrai visitantes de todo o estado está prevista para ser inaugurada em 13 de novembro e pode ser visitada até o dia 6 de janeiro de 2022. As principais atividades deverão acontecer na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro de Maricá, e na Orla de Araçatiba, também na região central. Outros bairros vão receber decorações.

Casa de Cultura com a estrutura que vai receber a Catedral de Luzes

Uma ornamentação inédita será montada na praça central da cidade que vai receber uma Catedral de Luzes envolvendo a Casa de Cultura. A Igreja Matriz Nossa Senhora do Amparo também ganhará uma atração especial. A Secretaria de Turismo planeja fazer, na fachada da paróquia, uma projeção mapeada no clima natalino. Já em Araçatiba, a Árvore Flutuante desse ano deverá ter 58 metros de altura..

Catedral de Luzes que seja instalada na Casa de Cultura

Outra novidade da árvore flutuante será um acesso que possibilitará que os turistas possam se aproximar dela. O secretário Robson disse que a Casa do Papai Noel está prevista para ser montada também em Araçatiba. Entretanto, um estudo está sendo realizado para determinar a melhor localização do atrativo.

“As grandes atrações do Natal Iluminado seriam o desfile encantado e o show das águas dançantes, mas optamos por não realizar esse ano por conta da pandemia e a grande concentração de público que pode proporcionar”, comentou o secretário de Turismo Robson Dutra.

Casa do Papai Noel

O Natal Iluminado de Maricá é o segundo maior gerador de fluxo turístico para a cidade. A estimativa é que 400 mil pessoas no evento. Dados do Instituto Municipal de Informação e Pesquisa Darcy Ribeiro (IDR), em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), apontam que a cada R$ 1 investido no evento, o município tem um retorno de R$ 11,16.