Natal Esperança Niterói terá início neste domingo

Niterói vai entrar oficialmente em clima de natal no próximo domingo (21). Um dia antes de completar 448 anos, a cidade vai inaugurar sua tradicional árvore de natal, localizada na praça Rádio Amador, em Charitas. Com 50 metros de comprimento e mais de um milhão de microlâmpadas de led, a árvore será iluminada às 19h, quando também será aberta a visitação. Até 23h30, a população poderá conhecer seu interior, onde será possível tirar fotos com o papai noel e assistir um vídeo mostrando imagens dos natais anteriores. Quem marcar a hashtag #NatalNiterói nas fotos postadas em redes sociais também aparecerá no telão da árvore. Na segunda-feira (22), dia do aniversário da cidade, será inaugurada a iluminação especial de Natal no Campo de São Bento, Horto do Fonseca, Praça Enéas de Castro (Barreto), além da Alameda São Boaventura e Avenida Marquês do Paraná. Toda a instalação da iluminação já foi finalizada e foram feitos testes na noite de ontem.

“Esse ano o natal de Niterói será em clima de esperança e respeito. Vivemos momentos muito difíceis nos últimos anos e ainda estamos vencendo a batalha contra a covid-19. Precisamos confraternizar e celebrar pensando nos dias melhores que virão, mas sem esquecer por tudo que passamos”, comentou a secretária de Serviços Públicos e Conservação, Dayse Monassa.

De acordo com Dayse, a visitação da árvore de natal de São Francisco será controlada, seguindo as diretrizes da Fase Dois do Plano Novo Normal. Poderão entrar de 70 a 120 pessoas por vez, que ficarão no interior da árvore cerca de cinco minutos. Serão formadas duas filas: uma para visitação e outra para fotos com o papai noel. A árvore tem 400 metros quadrados e conta com 5 mil unidades de cordões de LED na cor azul, com frio transparente, distribuídos em forma de cortina. Na sua ponteira, que tem 50 metros de altura, terá uma figura tridimensional em formato de rosa dos ventos, apontando para todos os pontos cardeais (norte, sul, leste e oeste), medindo cerca de 3,90 metros de altura por 3,50 metros de largura. A árvore poderá ser vista até mesmo por quem estiver no meio da Baía de Guanabara.

Campo de São Bento, Hortos de Itaipu e Fonseca e Praça Enéas de Castro, no Barreto, serão inaugurados no dia 22. Locais terão horário de funcionamento alterados para visitação

No Campo de São Bento, Horto do Fonseca e na Praça Enéas de Castro a iluminação será ligada na segunda (22), dia do aniversário da cidade. Das 19h às 22h, os três pontos terão a iluminação acesa e ficarão abertos para visitação. A decoração dos parques terá elementos natalinos, como bolas, em tamanho grande, além da iluminação das árvores, tanto nos troncos (sem usar pregos para prender), quanto nas copas, em forma de gota. No Horto do Fonseca e na Praça Enéas de Castro também terão árvores de natal com 15 metros. O Horto de Itaipu também ganhará iluminação nas árvores do seu entorno. Já nas principais praças e vias da cidade, como Roberto Silveira e Marquês do Paraná, a iluminação fica por conta de figuras natalinas que poderão ser apreciadas por quem passa de carro ou a pé.