Natal do Flamengo será com Jesus

A expedição rubro-negra em Portugal pode estar perto do fim e o retorno deverá ser com seu principal alvo “na bagagem”. Jorge Jesus, que comandou o time com extremo sucesso em 2019, deverá retornar para ser o treinador do Flamengo em 2022. O “Mister” teria dito sim à oferta da diretoria do clube carioca, segundo jornalistas Paulo Vinícius Coelho e Bruno Andrade.

Os dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel estão em Portugal com a missão de contratar um técnico lusitano, a fim de tentar emular a passagem bem sucedida de Jesus. Uma lista de profissionais, que sempre teve Jesus como “número um” está nas mãos da dupla. Outros nomes foram cogitados, tais como Carlos Carvalhal, do Braga, e Paulo Sousa, da Seleção Polonesa.

No entanto, a volta de Jesus ainda não está sacramentada. Será necessário negociar com o Benfica, seu atual clube, a rescisão contratual. Estima-se que a multa seja na casa dos 6 milhões de Euros, o que, na cotação atual, representa cerca de R$ 39 milhões. No entanto, os dirigentes do Flamengo estariam otimistas em negociar a redução desse valor.

Jorge Jesus pediu demissão do Flamengo em meados de 2020, após a conquista do Campeonato Carioca, e aceitou a oferta do Benfica, seu atual clube. A justificativa apresentada à época pelo treinador foi a vontade de ficar mais perto da família em meio à pandemia da Covid-19. No entanto, o profissional nunca descartou um retorno ao clube carioca.

No Benfica, sua atual passagem foi dividida entre altos e baixos. Jesus conviveu com críticas da torcida e constantes ameaças de demissão. Ele ganhou uma sobrevida no cargo na rodada final da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, quando uma vitória sobre o Dínamo somado ao tropeço do Barcelona contra o Bayern, assegurou o time português nas oitavas de final da competição.