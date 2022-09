Natal de Niterói, o sonho do amanhã se faz realidade

Com uma árvore de 50 metros, que será montada na Praça do Rádio Amador, em São Francisco, a cidade de Niterói começa a respirar o espírito natalino. Este ano, uma das novidades será um palco interno na imensa árvore de Natal, para as apresentações culturais.

Além de programação infantil, shows de Alceu Valença, Maestro João Carlos Martins, entre outros. A abertura está prevista para 26 de novembro.

A opção deste ano foi ousar, mas sem tirar astral o lúdico do Natal, revela a secretária Dayse Monassa.

“Somos a única cidade que terá a uma árvore a beira mar, acolhendo o público que vai de remada, de barco, uma outra visão… A opção deste ano foi ousar mais, construindo um palco na área interna da árvore, com lugar para o Papai Noel, Ursão para fotos e claro espaço para os visitantes. A árvore realmente abraçará a quem chega para curtir todos os dias deste tradicional evento que só se encerra em 06 de janeiro de 2023.”

A ideia é inaugurar a tradicional árvore na semana de aniversário da cidade de Niterói, comemorado dia 22. A programação cultural do Natal vai se dividir entre a Zona Norte, Sul e Região Oceânica, como no Horto do Barreto, Parque Esportivo do Caramujo e Horto de Itaipu, que aos sábados e domingos terá o Natal diurno para as crianças.

Para os que apreciam a noite haverá programações dentro da árvore, no Horto do Fonseca e Campo São Bento. “E para quem perdeu, no ano passado, pode se preparar para apreciar um concerto com o Maestro João Carlos Martins, no Campo São Bento, um presente para a cidade” afirma Dayse.