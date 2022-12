Natal de Niterói não terá show do maestro João Carlos Martins

O maestro João Carlos Martins não virá mais a Niterói para os eventos do Natal de 2022. A informação foi confirmada, hoje (12) por fontes ligadas à Fundação de Artes de Niterói (FAN). Além dos shows, o maestro receberia, durante sua visita, o título de Cidadão Niteroiense.

O músico já havia se apresentado nas celebrações natalinas da cidade, no ano de 2021, também no Campo de São Bento.

Segundo fontes ligadas à FAN, houve um descuido por parte da fundação, que não teria alinhado com a assessoria do músico a data dos shows em Niterói. Segundo a fonte, o maestro possui uma agenda muito intensa e a data das apresentações deveria ter sido vista com antecedência, mas não foi.

Procurada, a Prefeitura de Niterói ainda não se manifestou oficialmente sobre o assunto

Cidadão Niteroiense

Em 28 de outubro, saiu no Diário Oficial de Niterói a concessão do título de Cidadão Niteroiense ao maestro João Carlos Martins. A homenagem deveria ser entregue durante um dos shows de Martins na cidade, no Natal deste ano.