Narcotráfico vai expropriar motos barulhentas e castigar os donos em Niterói, São Gonçalo e Rio

Em mais uma demonstração do domínio do estado paralelo comandado por milícias e traficantes, uma facção criminosa proibiu a circulação de motos com os chamados escapamentos abertos em diversas comunidades.

Um comunicado foi divulgado em Niterói – Preventório e Cavalão – além da Reta Velha, em Itaboraí e nas comunidades do Complexo do Jardim Catarina, Santa Luzia, Salgueiro, Brejal, Morrão, em São Gonçalo.

Segundo os traficantes quem desobedecer a ordem perderá a moto, que será expropriada, e será trancado num cubículo com o ouvido perto do escapamento ouvindo o barulho da própria motocicleta por vários minutos.

A proibição teria partido da cúpula da facção após o familiar de um dos chefões morrer em uma comunidade por conta do barulho do cano de descarga de um mototaxista.

A Polícia Militar informou que faz rondas e outras ações ostensivas em todo estado do Rio para coibir práticas criminosas.

A PM disse ainda que este tipo de prática demanda trabalho de investigação, que está a cargo da Polícia Civil. Sempre que acionados, os batalhões atuam prendendo os criminosos em flagrante quando constatados os crimes.

A PM destacou que é muito importante que a população colabore realizando denúncias através do Disque-Denúncia (telefone 2253-1177) ou, para casos urgentes, através da Central 190. Os registros em delegacias também são essenciais.