Narcomilícia e o mapa do ‘gatonet’

Cidades da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e parte da Baixada Fluminense estão com a operação de internet e telefone sitiadas pelo tráfico de drogas. Por meio de mapas, a empresa Leste Telecom, que tem denunciado casos de intimidação a funcionários, mapeou pontos nos quais empresas regularizadas estariam sendo impedidas de operar.

O levantamento engloba as cidades de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Magé. Segundo dados levantados pela polícia, a prática configura uma espécie de “narcomilícia” que é quando traficantes de drogas passam a utilizar de estratégias comuns de grupos milicianos. Neste caso seria o cerceamento a operadores regulares para fomentar o popular “gatonet”.

De acordo com o levantamento, em Niterói a Zona Norte praticamente inteira está sob o controle de operadores clandestinos. Outros pontos a se destacar são comunidades como Viradouro e Cavalão, além de parte do bairro do Engenho do Mato, onde teriam acontecido os primeiros casos de intimidação a técnicos, e Jurujuba, onde ocorreram as denúncias mais recentes. Os pontos que seriam controlados por criminosos estão grifados na cor vermelha.

SÃO GONÇALO

NITERÓI

ITABORAÍ

MAGÉ

Ainda segundo o levantamento, a operação de São Gonçalo está quase em sua totalidade nas mãos do crime organizado. O estudo aponta que quase toda a região á direita da Rodovia RJ-104, assim como a porção esquerda à Rodovia Niterói-Manilha (BR-101) estariam fora do alcance de operadoras credenciadas. Restaria apenas para as empresas legalizadas disputarem clientes apenas uma porção na região central da cidade.

O panorama se repete nas cidades de Itaboraí e Magé. Na primeira, regiões consideradas centrais como Manilha, Aldeia da Prata e Três Pontes aparecem em vermelho. Enquanto na segunda, apenas o Centro da cidade aparece fora da área de atuação dos criminosos.

Redutos do CV

A maior parte dos territórios dominados pelo crime organizado na Região Metropolitana está sob o “guarda-chuva” da facção criminosa Comando Vermelho (CV). A facção criminosa, que controla o comércio ilegal de entorpecentes na maior parte do estado, foi fundada em 1979, por Rogério Lemgruber (morto em 1992), no Presídio de Ilha Grande.

Recordando

Em 22 de abril, criminosos armados em motocicletas teriam impedido que funcionários da Leste Telecom trabalhassem na Alameda Marechal Pessoa Leal, em Jurujuba. Segundo um representante do departamento jurídico da empresa, os técnicos não estavam em área de comunidade no comento do fato e que o objetivo era realizar a instalação em um condomínio.

É importante frisar que, em dezembro do ano passado, a empresa fez denúncia semelhante de casos de intimidação, mas no Engenho do Mato, Região Oceânica de Niterói. No mês de janeiro, uma base da empresa, em Itaipu, foi alvo de ataques a coquetel molotov. Vários carros e equipamentos foram danificados pelo fogo. Todos os casos estão sendo investigados pela Polícia Civil.

Sequestro de antenas

Este não é o primeiro caso de denúncia de interferência do crime organizado em serviços de telecomunicações. De acordo com levantamento feito pela Polícia Civil, no ano passado, aproximadamente 30 antenas de telefonia celular estariam sob o domínio de bandidos em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Rio de Janeiro. O que, vale dizer, sequestradas, vez que os criminosos estão pedindo “pagamento de resgate” às operadoras de telefonia. O caso vem sendo apurado pelo Ministério Público Estadual e pela Polícia Civil.