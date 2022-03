‘Não vou desistir dos direitos humanos’, diz secretário após ameaças

No último final de semana, a Polícia Civil iniciou investigação sobre a série de ameaças sofridas pelo secretário Municipal de Direitos Humanos de Niterói, Raphael Costa. Nesta segunda-feira (28), o titular da pasta concedeu entrevista ao jornal A TRIBUNA e contou mais detalhes sobre o caso.

Costa confirmou que as intimidações se intensificaram após a apresentação de denunciar o Governo do Estado do Rio de Janeiro na ONU por violações aos direitos humanos, no último dia 18 de março. Ele relatou que, embora já estivesse acostumado a receber ameaças, elas se intensificaram na semana passada, após a apresentação da denúncia.

“Minha família está muito apreensiva, tensa com essa situação. Desde segunda-feira tenho recebido uma série de ligações, mensagens, algumas anônimas e outras não, quando apresentei a denúncia à ONU. Não teve um dia que eu não tenha recebido ameaça ou algum tipo de insulto. Na sexta-feira, o Programa de Proteção á Testemunha entrou em contato comigo, receberam algumas denúncia sobre ameaças e estão me prestando apoio, oferecendo algumas medidas e estudando meu caso”, afirmou.

O secretário também afirmou que, embora tenha modificado toda sua rotina pessoal e profissional, continua exercendo normalmente suas funções. Além disso, para garantir sua segurança, Costa também cancelou todos os seus compromissos externos.

Raphael Costa denunciou Estado á ONU – Foto: Divulgação

“Desde então tenho tomado algumas medidas. Hoje conseguimos organizar melhor essa situação, medidas de segurança e estou bem mais tranquilo, mas é uma tensão permanente. Sabemos o risco que é, mas adotamos uma série de medidas. Cancelei todos os meus compromissos externos, tenho trabalhado normalmente em virtude de minhas funções como secretário, mas alterei toda minha rotina”, prosseguiu.

Desde o último final de semana, quando tornou público o recebimento de ameaças, Costa afirma que as intimidações cessaram. Segundo o secretário, desde quando iniciou o trabalho na secretaria, havia o recebimento de ameaças. Contudo, a insistência nos últimos dias teria sido tamanha que a equipe técnica do órgão optou por tornar o fato público.

“Desde o ano passado a gente vem recebendo uma série de ameaças. É inevitável, quando se atua pelos direitos humanos, haver o incômodo de grupos criminosos. Ano passado, quando atuamos no prédio da Caixa, recebemos muitas ameaças. Mas, dessa vez, o nível de gravidade e insistência foi tão grande que a equipe técnica avaliou que era importante publicizar. Após a denuncia à ONU as ameaças se tornaram diárias”, continuou.

Por fim, Raphael Costa frisa que sempre teme uma boa relação com as forças de segurança. O secretário registrou boletim de ocorrência na 77ª DP (Icaraí). Ele também destacou que em nenhum momento pensou em entregar o cargo ou desistir de suas convicções.

“Em nenhum momento pensei em deixar o cargo ou desistir. Não me arrependo nem por um segundo. Quando apresentei a denúncia estava consciente dos riscos que estava tomando. Para que essa violência e esse ciclo de violação termine alguém precisa se expor e estou numa posição em que me sinto responsável. Não penso em desistir e a gente segue nessa luta. Algumas pessoas interpretam como uma atitude impulsiva, mas é justamente o contrário. Nos preparamos para fazer essa denúncia e estruturamos nossa segurança”, completou.

Denúncia

O governo do estado do Rio de Janeiro foi denunciado no Comitê de Direitos Humanos da ONU. A petição foi entregue no dia 18 de março, às 14h, por Raphael Costa, que atua como secretário de Direitos Humanos em Niterói, no escritório do Alto Comissariado para Direitos Humanos da ONU em Nova Iorque.

A denúncia tomou como base dois relatórios: o primeiro, produzido por advogados, juristas e acadêmicos da OAB Niterói, no qual detalha a omissão e participação do governo estadual em diversos casos de violações de direitos e violência, e o segundo, produzido pela Defensoria Pública do Estado do Rio, que expõe os casos de prisões baseadas em reconhecimento fotográfico.