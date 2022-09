Não sei ainda o que é o amor, mas já sei o que não é amor e nem nunca será…

É preciso caminhar muito para desconstruir conceitos equivocados sobre o amor…

Criamos uma série de conceitos completamente equivocados sobre amar, sobre o amor…

Enquanto vivemos relações que damos o nome de amor, vivemos relações que aprisionam, sufocam, restringem, fazem sair de nós mesmos para viver algo que a sociedade impõe como amor, como relação boa, e que não passa de desordem, sentimentos equivocados disfarçados de amor, mas não possuem nada de amor.

Para amar, ninguém precisa mudar a sua forma de ser, alterar seus gostos, modificar sua vida em prol de nada, nem de ninguém.

Você não precisa encaixar o “quadrado no redondo”, ninguém precisa provar nada para ninguém. Para se sentir querido, você não precisa fazer nenhum esforço, não precisa abrir mão de nada que considere importante, não precisa abrir mão de você, nem de leve…

Quando existe um sentimento de tal grandeza, a pessoa vai gostar de você do “jeitinho” que você é, com suas imperfeições todas, com sua forma de pensar e entender a vida, vai admirar você justamente por você ser exatamente como é, sem tirar, nem por. Vai achar você especial com todas as suas qualidades e dificuldades.

Amores exigentes não são amores, relações que exijam de você muita abnegação, cuidado e também “pisar em ovos” não é nem de longe amor…

Disfarces, invenções para conquistar alguém é sinônimo que a pessoa não se garante, não se sente segura nela e precisa ser alguém que não é para conquistar, para atrair olhares; um dia a “casa cai”, a verdade vem à tona, e não sobra “pedra sobre pedra”.

Vamos vivendo e desconstruindo coisas incabíveis que a sociedade chama de amor, de relação…

Vamos vivendo e aprendendo com relações desgastantes, o que não é amor e nunca será.

É preciso trilhar muita estrada para chegar até aqui, e vamos quebrando muito a cara e, depois de tudo isso, ao menos, podemos conseguir entender tudo o que não é amor, isso já é um grande passo, porém ainda precisamos aprender realmente o que é o amor mais puro, íntegro nas relações; esse, muitos de nós ainda não experimentamos.

Mas é importante que não estejamos ansiosos para viver desesperadamente esse amor mais pleno. Primeiro consolide em bases muito sólidas o seu amor próprio, descobrindo e aperfeiçoando camadas que antes eram invisíveis ao seu ser.

Descobri nessas andanças pela vida e, por caminhos tortuosos, que primeiro é preciso validar o seu “Ser”, olhar para você com muito carinho, ter o amor maior do mundo pela sua pessoa, ser muito afetuoso com você, não deixar que ninguém exija de você algo que não queira, não consiga, algo que não goste e algo que não acredite.

No caminho das relações mais saudáveis, do amor um pouco menos contaminado, primeiro é preciso se respeitar muito, acima de tudo, não permitir que ninguém o desrespeite.

Também é importante saber não deixar a sua vida na mão do outro…

Relações mais saudáveis, que haja afeto substancial, ninguém mendigará absolutamente nada; em espontâneo, vem sereno, ou não vem, ou não é…

Poderia colocar mil conselhos aqui, mas eu vou deixar humildemente um: Não olhe mais para ninguém do que para você mesmo… o resto é consequência disso.

Deveria existir uma matéria no colégio, ou na escola da vida ensinando ao autoamor, a importância de se querer muito e muito bem, não abrir mão de você por nada, nem por ninguém.

Hoje, ainda sigo sem conseguir definir o que é o amor, ele virou algo que não quero, nem preciso mais definir…

Busco estar mais comigo, com quem sou de verdade busco não ultrapassar meus limites, minhas vontades em prol de nada, nem de pessoa alguma.

Busco hoje ter um olhar muito mais amoroso para as minhas necessidades, para a minha vida como um todo.

Vou seguindo o meu percurso como se estivesse começando a minha vida sobre um novo parâmetro: o da paz e de escolhas que me deixem realmente feliz e livre para eu ser exatamente como sou, nem mais, nem menos, simplesmente eu…

É possível viver com maior tranquilidade e distante de estereótipos completamente equivocados, é possível olhar para frente de uma forma mais suave, branda e harmoniosa.

É possível ter equilíbrio em sua incompletude.

É possível aceitar você exatamente como é.

O amor é para você sim! O amor saudável começa em seu interior e não fora de você.

Tenha alegria e mansidão para fazer todas as suas reconstruções.

Tenha benquerer suave para aceitar o que é, e o que ainda não consegue ser…

Teça com carinho e esmero todo o seu “Ser”.

Dê a você oportunidades infinitas e se liberte de tudo que não foi, e não é amor….

Vá por caminhos mais honestos e estradas mais saudáveis.

Olhe para você com brandura, com docilidade, olhe para você com muita verdade e alegria.