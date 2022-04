Não há saudade que supere tanto atraso

Passava da meia-noite quando o desfile da Acadêmicos do Cubango se encerrava pela Série Ouro do Carnaval 2022. A Unidos da Ponte estava prestes a entrar na avenida quando, na dispersão, um carro alegórico da Em Cima da Hora atropelou e feriu uma criança na área de dispersão. Iniciava-se ali uma onda de atrasos nos desfiles.

A Unidos da Ponte atrasou cerca de uma hora para iniciar seu desfile. Dessa forma, o efeito dominó fez com que as escolas que entraram em seguida na Marquês de Sapucaí também se atrasassem. Com sono, o público começou a deixar a Passarela do Samba por volta das 3h30min, quando ainda restavam três escolas para passar.

Entre o final do desfile da antepenúltima agremiação, União da Ilha do Governador, e a penúltima, Unidos de Bangu, foi possível flagrar diversas arquibancadas, frisas e camarotes já vazios. É importante ressaltar que, mesmo no início dos desfiles, por volta das 22h30 desta quarta-feira (21), o sambódromo não chegou a ficar lotado.