Não há previsão de chuva no feriado

Amanhã (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, tudo indica não vai chover. Entre esta terça-feira (11) e quarta-feira (12), a nebulosidade vai variar em Niterói, com céu nublado a parcialmente nublado e sem previsão de chuva.

De acordo com o Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói, os ventos vão estar fracos a moderados. Durante a tarde desta terça, a umidade relativa do ar ficará próxima dos 40%. A temperatura máxima pode atingir 31 °C e a mínima 21°C. Amanhã (12), as temperaturas variam entre 21 °C e 28 °C.