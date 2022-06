Não é só questão de justiça, é amor

Desvalorização, injustiça e impotência. Estes são alguns dos sentimentos de mães e pais de filhos diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA) diante a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tomada na última quarta-feira (8), quando ficou determinado que as operadoras dos planos de saúde não precisam mais cobrir procedimentos que não constem na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Com isso, cerca de dois milhões de crianças autistas no país não conseguirão começar ou dar continuidade a tratamentos sem que precisem travar uma batalha judicial.

A decisão surpreendeu pais e mães que ganharam voz com o ator e apresentador Marcos Mion, cujo um dos filhos, Romeo, tem autismo. Ele usou o Instagram para expressar, em vídeo, o descontentamento com a decisão do STJ que limitou os procedimentos cobertos pelas operadoras

“Desacreditado, desolado com as notícias que a gente recebeu sobre o rol taxativo. É muito triste, eu sinto uma revolta, cara. Revoltado com esse absurdo, aprovado por seis votos. Eu não consigo pensar em uma justificativa digna e honrável para votar a favor disso”, continuou o apresentador, que destacou a opinião pública e o desespero de milhões de família de autistas, pessoas com deficiência, que enfrentam câncer e que pagam planos de saúde, que, segundo ele, não foram levadas em conta.

O apresentador Marcos Mion e o filho Romeo. Foto: Reprodução

A TRIBUNA entrou em contato com duas mães que contaram o mesmo drama que o apresentador vive. Uma é Julia Caiaffa Ferreira, de 3 anos, filha da chef de cozinha Juliana Caiaffa Orçay, de 43, moradora de Itaipu, Região Oceânica de Niterói. Segundo ela, que tem outros dois filhos, a pequena Julia passa por uma terapia rigorosa:

“A Julia foi diagnosticada há um ano com autismo severo e imediatamente começamos com internações na rede particular. O plano de saúde negou, entramos com uma liminar, o reembolso era feito normalmente, mas depois de certo tempo foi negado e entramos com uma liminar na Justiça. Mesmo assim, com a ordem judicial, a Julia foi encaminhada para um clínica sem condições nenhuma de tratá-la e as 20 horas semanais necessárias de terapia foram reduzidas para 30 minutos. O pior, é que o plano de saúde não está pagando”, revolta-se.

Já a designer gráfica Fernanda Figueiredo Dalles, mãe de Antônio Figueiredo Dalles Ferreira, de 5 anos, diz que foi criado pela advogada Jésika Marchette um grupo no WhatsApp chamado ‘Autismo Niterói Trocas’ e que desde 2019 há debates, discussões e experiências trocadas entre eles sobre o autismo. “Em fevereiro, começamos a nos inteirar sobre a natureza desse rol taxativo e ficamos sabendo das coisas desfavoráveis que foram feitas para quem trata um filho com autismo. Estamos nessa luta, realizamos manifestações aqui na cidade, como a mais recebte no MAC e queremos dar voz e volume, para que o STJ venha nos enxergar e reverter tal decisão absurda”, diz.