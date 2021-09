NÃO DEU: Gonçalense perde por 3 a 1 para o Audax, que é o campeão carioca da Série A2

Infelizmente não foi dessa vez que uma equipe do Leste Fluminense vai disputar a elite estadual. No jogo da volta da final do Campeonato Carioca da Série A2, o Audax venceu novamente o Gonçalense, desta vez por 3 a 1, e é o campeão da segunda divisão. Marcaram os gols para o campeão Henrique, Wesley Bolinha e Marreta para o time de Miguel Pereira. Já o Lense marcou com Lucas Sibito. A partida foi realizada no Estádio do Trabalhador, em Resende, no Sul Fluminense.

O Audax abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo. Em cobrança de falta para o mandante, Diego Maia mandou para a área, a defesa do Gonçalense afastou mal e Henrique aproveitou o rebote para abrir o placar.

O Gonçalense sentiu o gol e não conseguiu se organizar em campo. Para piorar, teve um jogador expulso ao fim da etapa inicial. E a situação ficou mais complicada logo no início do segundo tempo, quando aos 5 da etapa final Wesley Bolinha recebeu ótima bola em profundidade e bateu na saída do goleiro Zé Augusto, ampliando o placar.

O Audax controlava bem a partida e apenas esperava a oportunidade para ampliar o placar. E o terceiro veio após o centroavante Marreta aproveitar um passe da intermediária e marcar 3 a 0.

Após sofrer o terceiro gol, o time de São Gonçalo ficou completamente perdido campo. Com isso, a equipe foi para o abafa para tentar fazer, ao menos, o gol de honra. E em cruzamento, Lucas Sibito marcou de cabeça aos 32 do segundo tempo e colocou números finais à partida.

Com o título, o Audax volta para a elite do Campeonato Carioca em 2022, oito anos após sua última presença na primeira divisão.