Nando Reis abre ‘Noites de Verão’ no Morro da Urca

A série ‘Noites de Verão’ vai estrear neste sábado às 22 horas, com a participação do renomado cantor e compositor, Nando Reis, que fará uma apresentação da ‘Turnê Nando Hits’. A série vai apresentar outros artistas ao longo da estação mais quente e charmosa do estado do Rio.

Nando vai pegar o bondinho para cantar os seus maiores sucessos lá no alto, desde os tempos da banda Titãs. Não vão faltar ‘All Star’, ‘Pra Você Guardei o Amor’ e ‘Por Onde Andei’. Ele vai se apresentar com a banda que o acompanhará mais de 15 anos, ‘Os Infernais’.

Em mais de 40 anos de carreira, o ex-baixista, cantor e compositor dos Titãs já cantou com nomes de diferentes gerações como Cássia Eller, Samuel Rosa, Marisa Monte, Gilberto Gil, Gal Costa, Anavitória, Melim e Duda Beat.

O show conta ainda com a participação de um dos filhos dele, Sebastião Reis, no vocal e violão. Os dois lançaram um EP juntos, no ano passado, chamado‘Nando e Sebastião’, com músicas do ex-Titãem novos arranjos e vocais do filho.

Tudo começou nos Titãs

No começo de carreira, ele participou banda de salsa ‘Sossega Leão’ como percussionista e crooner, ou seja, cantava vários gêneros musicais. Mas o ponto de virada da carreira foi em 1982, quando começou como integrante da banda Titãs. Em 2001, ele decidiu pela carreira solo. Sofreu muito na época com a morte da grande artista e amiga Cássia Eller, a quem dedicou a música de sucesso ‘All Star’. Apesar de atritos após a saída dele da banda (brigas são mais do que normais em bandas de rock), hoje em dia são quase amigos. Nando participou do show de 30 anos de carreira dos Titãs que ocorreu no Espaço das Américas, em São Paulo, em 2012.

Em 2017, o artista venceu o Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa com o álbum “Jardim-Pomar”. No ano passado (2021), recebeu mais duas indicações à premiação: uma por seu EP em parceria com Duda Beat, na categoria Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa; e outra pela canção “Espera a Primavera”, na categoria Melhor Canção em Língua Portuguesa.

Já faz dez anos que Nando navega em sua própria carreira e mantém contato direto com os fãs nas redes sociais. Desde 2018, o artista publica vídeos semanais em seu canal do YouTube, que tem mais de 1 milhão de inscritos, além de criar conteúdos no Instagram e TikTok. Os Infernais é a banda que acompanha alguns de seus shows atualmente. A partir do álbum MTV ao Vivo, todos os lançamentos da banda passaram a ser creditados a “Nando Reis e os Infernais” em vez de apenas “Nando Reis”.

SERVIÇO

Noites de Verão – Nando Reis

Data: 22 de janeiro de 2022 (sábado)

Horário: 22 h

Local: Morro da Urca

Endereço: Avenida Pasteur, 520 – Urca – Rio de Janeiro/RJ

Classificação: 18 anos

Preço (6º lote): R$ 200

Para comprar os ingressos, acesse https://www.ingressocerto.com/noites-de-verao-nando-reis

Isis Chaby