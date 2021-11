Nanda Garcia grava álbum ao vivo na sala Nelson Pereira dos Santos

A cantora Nanda Garcia se prepara para um novo desafio: a gravação do álbum “Varais”, que acontecerá no dia 04 de novembro, às 19h, no Festival Pras Bandas de Cá – 2 edição, na sala Nelson Pereira dos Santos. O clima intimista é a tônica do show desde a escolha do nome do álbum. “Varais” remete às paisagens que Nanda via na infância durante as viagens de carro em família para o interior.

“O varal representa um lugar de imaginação, onde penduro minhas músicas e elas me vestem e me transformam. Sou suporte e sou passagem para que a canção se expresse”, diz a artista, que planeja divulgar os singles e os clipes deste trabalho nas principais plataformas de streaming e sair em turnê no início de 2022.

O Festival Pras Bandas de Cá chegou a sua 2º edição, no dia 19 de outubro, com Mironga, banda que levou grande valorização da identidade negra ao colocar o samba como protagonista do seu repertório. O espaço multicultural vai ser palco de shows, até o dia 14 de novembro, com renda revertida para os artistas que se apresentarão no local.

A iniciativa da Prefeitura de Niterói, por meio da Fundação de Artes de Niterói (FAN), mantém destaque para os artistas de Niterói e visa mitigar os impactos econômicos causados pela pandemia do coronavírus que atingiu fortemente a classe artística.