Nanci lança candidatura à reeleição em São Gonçalo com vice Márcia Valéria

O prefeito de São Gonçalo, José Luiz Nanci (partido Cidadania), anunciou sua candidatura à reeleição durante a convenção do partido na noite desta quinta-feira (10), realizada na Associação Comercial do município, no Centro. Na ocasião, apresentou sua parceira na chapa, a empresária Márcia Valéria, candidata a vice. Ela tem 54 anos, é empresária do ramo da música e moradora do bairro Barro Vermelho.

O encontro também oficializou a coligação com os partidos PV e MDB, sob o slogan “Melhor o certo do que o duvidoso”, e definiu os nomes dos candidatos à vagas na Câmara dos Vereadores para o próximo mandato.