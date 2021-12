Na pandemia, 42% dos cariocas decidiram reformar a casa e 43% desistiram

Quanto a pandemia de Covid-19 acelerou ou freou a decisão do carioca de construir ou reformar a casa? Como o crescimento da inflação e o decréscimo da renda familiar também impactaram essa decisão? Essas são algumas das questões que a pesquisa “Reforma e construção: como se comporta o carioca”, realizada pela Obramax, atacarejo de construção do grupo francês Adeo, em parceria com a MindMiners, startup que combina tecnologia com pesquisa de mercado, procurou revelar.

Segundo os dados levantados, quase 42% dos cariocas decidiram reformar suas casas em função da pandemia e quase 43% desistiram dessa ideia pelo mesmo motivo. Para 56% daqueles que passaram a trabalhar em home office, esse fato influenciou na decisão de construir ou reformar.

Mas as coisas não estão fáceis. Para 39,6% dos participantes, a renda familiar diminuiu em função da pandemia. 90% acreditam que a inflação aumentou o preço dos materiais de construção e reforma. E isso afetou os planos de reforma ou construção para 89%. Assim, o prazo da obra atrasou para 70% de quem decidiu construir ou reformar e os principais motivos foram o custo do material, para 43,8%, e o custo da mão de obra para 36,5%.

16,4% dos participantes dizem que pretendem ampliar o imóvel atual construindo novos cômodos. E 33,6% pretendem realizar a obra sozinhos, sem contratar nenhum profissional. 31% dos entrevistados já compraram material de construção pela internet, mas a loja física ainda é o canal preferido para 81%.

Metodologia

A pesquisa quantitativa on-line, foi realizada no período de 27 de outubro a 4 de novembro, por meio da plataforma de human analytics da MindMiners – empresa que combina tecnologia com pesquisa de mercado.

Foi respondida por 500 pessoas da cidade do Rio de Janeiro e inclui um universo de respondentes com as seguintes características: pessoas que construíram ou reformaram nos últimos 12 meses e pessoas que pretendem reformar ou construir nos próximos 12 meses, homens e mulheres, classes sociais de B2 a E, 25 anos ou mais. Apresenta nível de confiança de 95% e erro amostral de 4,4%