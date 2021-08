Na ginástica rítmica, Brasil estreia confiante nas chances de voltar à final olímpica

A equipe brasileira de ginástica artística está em Tóquio desde o dia 26 de julho. Após um período de aclimatação, está pronta para pôr em prática o que treinou nos últimos anos. O time se apresenta na sexta-feira, 6 (noite de quinta no Brasil). A confiança é grande para voltar a disputar uma final olímpica, o que não ocorre desde os Jogos Atenas 2004. E, estando lá, lutar por uma medalha.

“Nós queremos entrar e sair felizes da quadra de competição, estamos prontas, treinamos todos os dias para isso. Queremos entrar na final, e, em uma final, tudo pode acontecer. Sonhamos e visualizamos todos os dias uma medalha no pescoço de cada uma”, conta a capitã da equipe Duda Arakaki.

Além de Duda, o conjunto brasileiro é formado também por Beatriz Linhares, Déborah Medrado, Geovanna Santos e Nicole Pircio. Em nome do grupo, Duda diz como foi o período de aclimatação no Japão antes da estreia. “Nosso ponto forte é o amor que sentimos pelo que fazemos, a perseverança e a união, estamos sempre ajudando uma a outra. Isso com certeza faz toda a diferença dentro e fora da quadra”, afirmou Duda.