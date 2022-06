Na estreia de Dorival, Flamengo é derrotado pelo Inter

O Flamengo perdeu para o Internacional por 3 a 1, no Beira Rio, Porto Alegre, em partida válida pela 11ª rodada do Brasileirão. Andreas Pereira anotou o gol rubro-negro na partida. O jogo, na noite de sábafo (11), marcou a estreia do técnico Dorival Jr.

A partida começou com o Internacional indo à frente. E logo no primeiro minuto, Wanderson abriu o placar para o time da casa: 1 a 0. Após o revés no início, o Flamengo tomou conta da posse de bola e procurava espaços na defesa adversária.

A equipe rubro-negra trabalhava a bola no campo de ataque, mas pecava na execução dos passes. E depois de um erro no meio campo, o Internacional armou contra ataque e Wanderson ampliou o placar: 2 a 0.

Na reta final da primeira etapa, o Flamengo chegou com perigo. Bruno Henrique foi lançado em profundidade, encobriu o goleiro e a bola bateu na trave. Na sequência, Gabi chutou para fora.

Na volta do intervalo, o Flamengo se lançou ao ataque. Everton Ribeiro achou Bruno Henrique pelo alto, o atacante rubro-negro serviu Gabi no meio da área, que teve finalização travada. Tinha endereço.

E a insistência rubro-negra deu resultado. Aos 13, Bruno Henrique recebeu pela esquerda e procurou Andreas na entrada da área. O Belga pegou de primeira e acertou a bochecha da rede para diminuir o placar no Beira Rio: 2 a 1.

Aos 44 a arbitragem assinalou penalidade máxima para o Internacional. Pedro Henrique converteu a cobrança e deu números finais à partida: 3 a 1.

Foto: Marcelo Cortes/Flamengo