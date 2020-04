Na contramão das autoridades, apoiadores de Bolsonaro organizam carreata em Niterói

No próximo domingo, dia 19, o Movimento Endireitando Niterói, marcou uma carreata no Centro da cidade. O encontro está marcado para às 10h na Praça Arariboia e já tem cerca de 300 pessoas confirmadas. Os motoristas vão dirigindo até a Câmara Municipal de Niterói e o objetivo é cobrar medidas efetivas dos vereadores em relação às medidas de enfrentamento adotadas pela Prefeitura de Niterói no combate ao coronavírus.

O coordenador do movimento, Douglas Gomes, explicou que o município deveria adotar o sistema do isolamento vertical, onde os grupos de risco fazem o isolamento e o restante segue trabalhando.

“Nós somos contra as medidas dos decretos. Sou contra o isolamento horizontal e a favor do vertical, ou seja, somente quem não é grupo de risco sai de casa. Acho que tinha que ter um bom senso das pessoas. O poder público faz esse isolamento vertical mas o problema que é feito em algumas categorias. Isso está acontecendo em todo o comércio de Niterói”, frisou,

O organizador do evento ainda reforçou que já estão acontecendo muitas demissões e comerciantes estão falindo na cidade.

“Tudo isso é para tentar dar uma retomada na economia. Eu moro sozinho, eu poderia estar trabalhando. Quero chamar atenção dos efeitos negativos que o isolamento está trazendo para a cidade e reafirmar o apoio ao presidente Bolsonaro”, completou Douglas.