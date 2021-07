Na contramão da era do streaming, lojas de discos resistem em Niterói

Celeiro de artistas e movimentos que marcaram época, cidade respira música

Em Niterói, a realidade do atual cenário do setor fonográfico, no que se refere a lojas de discos ainda em funcionamento e com atendimento presencial em espaço físico, pode ser resumida apenas a quatro estabelecimentos. Contudo, isso não significa que a venda de discos está com os dias contados na cidade. A música sempre foi uma das grandes marcas culturais de Niterói. Vários artistas importantes do cenário nacional surgiram ou iniciaram carreira na cidade ao longo de décadas de intensa atividade no cenário local.

Só para citar dois grandes expoentes da agitação musical que movimentou a cidade, basta lembrar que a lendária rádio Fluminense FM, “A Maldita” – como era mais conhecida – considerada um dos marcos do cenário pop brasileiro dos anos de 1980, foi fundada e era sediada em Niterói. Outro exemplo importante é o igualmente lendário espaço Bedroock, em Charitas, que, na década de 1990, promoveu shows antológicos de bandas como Planet Hemp, O Rappa, Raimundos, Charlie Brown Jr, Garotos Podres, Pavilhão 9, Black Alien, Funk Fuckers, Racionais MC, Matanza e tantas outras bandas da época. Somente com esses dois exemplos, somam-se cerca de 20 anos de intensa atividade musical na cidade, o que, segundo opinião de especialistas locais do setor fonográfico, teria influenciado fortemente o mercado de venda de discos naquele período.

O professor de educação física, Gabriel de Castro, de 33 anos, é um bom exemplo. Amante da música, o jovem comenta que herdou do pai o prazer de colecionar discos.

“Eu coleciono discos desde cedo, pois fui criado com meu pai que também era colecionador. Passei grande parte de minha infância ouvindo os discos de meu pai e quando surgiu o CD, dei início à minha própria coleção. Até pouco tempo eu só colecionava discos no formato digital, só a partir desse ano também passei a colecionar discos de vinil”, explica Gabriel.

Gabriel confirma que atualmente em Niterói existem no máximo quatro lojas físicas em funcionamento. Ele relata que apesar da grande variedade de plataformas digitais que disponibilizam um vasto material fonográfico aos seus usuários, ele não abre mão de, em casa, escutar o disco inteiro.

“É um charme poder trocar o lado do disco. Além disso, você também tem acesso a mais informações sobre a obra e sobre o artista. Enfim, não se trata apenas de ouvir a música, mas de ter experiência com uma obra de arte completa”, afirma.

Por fim, Rodrigo relata que, ao menos uma vez por semana, costuma visitar as lojas de discos de Niterói para “garimpar as novidades”.

O comerciante Cláudio José Lopes Garcia, proprietário da Dark Age, relata que comercializa discos desde os anos de 1990. Segundo ele, o público que continua frequentando as lojas são colecionadores que não abrem mão de ter o produto original, sendo essa a principal razão das lojas se manterem ativas.

“Temos um público seleto, que costuma frequentar a loja, mesmo sem o compromisso de comprar. Costumam sempre passar aqui para bater um papo, fazer troca de material (discos) e sempre buscam outras coisas, como camisetas de banda, por exemplo. Também costumo dar sugestões de artistas e bandas antigas que geralmente as pessoas não conhecem”, explica o comerciante.

Cláudio diz que o movimento da loja já esteve ruim, mas tem melhorado muito nos últimos meses.

“As pessoas estão voltando a consumir novamente”, destaca.

Ainda segundo o comerciante, as vendas de discos na modalidade online estão muito bem, com vendas garantidas diariamente.

“O futuro desse mercado é a modalidade híbrida de negócio, com vendas sendo realizadas tanto na loja física, quanto no ambiente online. Quem quiser sobreviver nesse ramo, vai precisar se adaptar a esse sistema”, explica Cláudio.

Das quatro lojas citadas pelo professor, uma está localizada em Icaraí, a Gram Discos, situada na rua Domingues de Sá, 293, sala 503. As demais, todas estão no Centro: Dark Age, na Rua da Conceição, 101, sobreloja 47; Kasamata Record, no mesmo endereço, sobreloja 55; e Pantoja Discos, na Rua Dr. Celestino, 6, sala 202. Com exceção da Pantoja Discos, que, devido à pandemia do coronavírus, está com atendimento presencial funcionando apenas por agendamento, as demais estão atendendo normalmente, em horário comercial.

Mudança de comportamento

De acordo com a historiadora da música, Andrea Vizzotto, as décadas de 1980 e 1990 representavam uma espécie de segunda e terceira gerações de um mercado que já se encontrava consolidado há mais de 10 anos. A historiadora explica que a “era de ouro” da venda de discos no Brasil ocorreu ao longo da década de 1970.

“Foi nessa década que se consolidou o processo de expansão da indústria fonográfica no Brasil, iniciado na segunda metade da década anterior. As empresas do setor fonográfico tiveram um aumento no faturamento superior a mil por cento, entre 1970 e 1976, beneficiadas pelo momento econômico favorável por que o País passava naquele período, facilitando o acesso a eletrodomésticos, especialmente aos aparelhos reprodutores de som, indispensáveis para o crescimento do mercado de discos. Entre 1978 e 1979, o Brasil se firmou na quinta posição no mercado mundial da venda de discos, o que fez do país um mercado atraente para as empresas do setor fonográfico”, conclui a especialista.

A historiadora esclarece que jovens das gerações posteriores, principalmente a dos anos de 1990, “teriam herdado dos pais ou irmãos mais velhos o hábito de colecionar discos, principalmente após o surgimento do Compact Disc (CD)”.