Na Câmara de Vereadores de São Gonçalo, destino do Clube Tamoio é incerto

Na Ordem do Dia da Câmara Municipal de São Gonçalo, o veto do Prefeito Capitão Nelson ao projeto de destombamento do Clube Tamoio foi colocado em pauta. A decisão do prefeito passou com dois votos contra um pelas comissões correspondentes ao tema. O único voto contrário foi do vereador Glauber Poubel (PSL), na Comissão Permanente de Defesa Civil.

Logo depois, o tema foi colocado em discussão pelo presidente da Câmara, o vereador Lecinho (MDB). Assim, o líder do governo na câmara, Alexandre Gomes (PV) e colocou a disposição para falar no plenário, e discordar do veto de Capitão Nelson. De acordo com o parlamentar, a harmonia entre os poderes executivos e legislativos permitem este posicionamento, afirmando que um “elefante branco” irá permanecer no Centro da cidade.

“Hoje tiro a farda de Líder do Governo, e venho aqui falar sobre o projeto na consideração de vereador. O prefeito Capitão Nelson já foi vereador e vai entender esse posicionamento primeiro quero deixar claro, assim como os demais vereadores, não foi e não vai ser a Câmara Municipal que vai acabar com o Clube Tamoio. Quem acabou com o clube foram as gestões anteriores. Hoje o clube funciona no campo ao lado da sede. O cidadão vai perceber que aquela estrutura já não pertence mais ao clube. E não é culpa dessa casa em nenhum momento que isso aconteceu”, disse em defesa da Câmara Municipal de São Gonçalo, e dos vereadores que aprovaram o destombamento anteriormente.

Por outro lado, o 1º secretário da Câmara Municipal, Cici Maldonado (PL), parabenizou o prefeito e foi a favor do destombamento. No entanto, antes do resultado da votação, o parlamentar alfinetou, sem citar nomes, deputados estaduais que apreciaram o assunto na Alerj, também no último mês.

“Só vou esclarecer a vocês que a votação na Alerj ainda precisa ser sancionada pelo Governador. Por isso, esta casa tem o poder de destombar ou manter o tombamento. É importante que o gonçalense saiba disso. Eu vi um deputado estadual dizer que nunca foi em São Gonçalo, não conhece o clube, mas é bem votado aqui”, afirmou.

Confira as falas de outros vereadores da Câmara de São Gonçalo:

Pedro Pericar (PSL): No dia que a gente votou o PL, eu sou a favor de desapropriar aquele imóvel. Não adianta deixar ele tombado, e não ser melhor cuidado. Por isso apresentei um outro PL para desapropriar. Reforço a minha vontade para aquele imóvel se transforme num centro esportivo, acho que a obra já esta pronta, mas prefeitura precisaria desapropriar. Imagina se a Secretaria de Esporte tivesse um imóvel com duas piscinas semiolímpicas, ginásio poliesportivo recebendo uma olimpíada com todas as escolas municipais, com basquete, futsal, handebol. Ali também caberia um novo hospital, uma vontade do prefeito que poderá ser implementado naquele imóvel, em caso de uma desapropriação.

Professor Josemar (PSOL): Quando nós tombamos algo, é para tornar aquele patrimônio algo imaterial. Por exemplo, em São Gonçalo você tem algumas estações da linha férrea tombadas. Não é que vai voltar a ser uma estação férrea de novo. É que aquele espaço continuará funcionando e mantendo viva aquela memória. Não tem nada ali? Temos que fazer o contrário e dar oportunidade do clube se reerguer. Outra coisa, não ignorem os funcionários do clube do Tamoio, porque ali também gera emprego, o que é importante. Outro argumento que vejo aqui é sobre a audiência pública. O mesmo critério deveria ser usado para outras questões, como na discussão da guarda municipal, para discussão dos salários dos professos na educação, discussão da previdência e outros temas importantes para a cidade. Meu voto é sim para a proposta do veto do prefeito, mas essa minha posição não é alinhada ao prefeito, e sim em defesa a do Clube Tamoio.

Romario Regis (PCdoB): Hoje a Justiça reabriu o debate sobre o clube tamoio. Ou seja a Justiça está considerando a possibilidade de devolver o clube para a sociedade civil. E essa posição da gera um imbróglio, que a gente precisa ter mais atenção com essa pauta. Nesse sentido, mesmo que eu questione o governo do Capitão Nelson, mas dessa vez eu defendo o veto do dele, que se alinha a historia de São Gonçalo, se alinha a decisão judicial que pode colocar de volta o clube aos seus donos de origem. Defender o Clube Tamoio é defender a história da cidade. E eu voto em defesa do veto, por causa da sua importância historia.