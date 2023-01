Na Austrália, surfista carrega no colo tubarão encalhado de volta para o mar

O australiano Paul Myles viu o animal e decidiu fazer o possível para empurrá-lo de volta para águas mais profundas com a ajuda de sua prancha de surfe

Uma história surpreendente que poderia ser de pescador, mas é de surfista. Há alguns dias, o australiano Paul Myles notou um tubarão azul encalhado na Paul Myles viu o animal em uma praia na costa de Eastern View, na Austrália e decidiu fazer o possível para empurrá-lo de volta para águas mais profundas com a ajuda de sua prancha de surfe. E o que se sucede a partir daí, foi igualmente inusitado e feliz: ele carrega o peixe com as próprias mãos e o devolve para as águas do oceano.



No entanto, percebeu que a estratégia não estava dando certo. Foi então que resolveu carregar o tubarão até as águas mais profundas do oceano. O momento foi registrado em um vídeo que circula a web e mostra o surfista destemido carregando o bicho enquanto ele se debatia em seu colo. “Eu pensei em dar uma chance, não tinha certeza se ele estava apenas desorientado, doente ou qualquer outra coisa”, disse ele à ABC News.

“Eu pensei em colocá-lo na água um pouco mais longe, ver se ele nadaria para o mar, mas não parecia estar muito bem.”



Myles acredita acreditava que a o animal era um tubarão azul. Ele ainda acrescentou que surfa naquela praia há mais de 40 anos e raramente viu um tubarão por lá. “Tinha um nariz longo e pontudo, de cor azul”, disse ele. Nunca vi um tão perto da praia. Certa vez, vi um nas rochas há mais de 20 anos e foi o suficiente. Ele disse que queria ajudar o tubarão porque ele estava com dificuldade de retornar.

De acordo com a publicação, o número desses animais próximos a praia aumentou nos últimos anos, principalmente na região de Nova Gales do Sul. Com a implementação de drones é possível alertar os visitantes.



