Mutirão para quitação de débitos da Enel será realizado em Maricá

A concessionária de energia Enel em parceira com a prefeitura de Maricá, vai promover um mutirão de negociação de débitos, na quinta-feira (16). O pré-cadastro dos clientes terá início hoje (1º) e vai até a terça-feira (7), das 09 às 17h, no prédio dos Serviços Integrados Municipais (SIM), no Centro.

Segundo informações da Secretaria de Defesa do Consumidor, após realizar o pré-cadastro no mutirão, o cliente será informado sobre a aprovação da sua proposta e poderá prosseguir com o parcelamento da sua dívida. O mutirão tem como público-alvo os clientes residenciais das áreas urbanas ou rural da cidade, que tenham ao menos uma conta vencida há mais de 90 dias.

O valor negociado poderá ser dividido em até 24 prestações sem entrada e livre de multas, juros e correção monetária. Para se cadastrar, será necessário levar documentos como RG, CPF e número de cliente da Enel.

“Conseguimos obter com a empresa condições diferenciadas para que os clientes de Maricá possam quitar suas dívidas neste fim de ano”, celebrou o secretário de Defesa do Consumidor, Felipe Paiva.

O SIM do Centro fica na Rua Álvares de Castro nº 2525, próximo à sede da Prefeitura.