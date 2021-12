Mutirão para distribuição de cartões do SuperaRJ em São Gonçalo

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Assistência Social, vai realizar um mutirão nos dias 14, 15, 16, 20, 21 e 22 de dezembro para a distribuição dos cartões do auxílio emergencial SuperaRJ. O evento será das 10h às 15h, na Av. Dr. Porciúncula, 395, Venda da Cruz (sede da Guarda Municipal).

Ao todo, a Secretaria de Assistência Social de São Gonçalo recebeu 9.432 cartões para distribuição no município; desses, 1.890 já foram entregues.

O programa foi criado para apoiar as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza que não contam com auxílios federais, e famílias de trabalhadores que tenham perdido vínculo formal de trabalho com salário mensal inferior ao valor de R$ 1.501 durante a pandemia da Covid-19.