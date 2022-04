Mutirão leva exame oftalmológico para Policlínica no Fonseca

A Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March no Fonseca está recebendo nesta quarta-feira (06) o Mutirão de consultas para rastreamento de pessoas com retinopatia diabética. O atendimento é realizado até às 15h. O evento é uma parceria da Secretaria de Saúde de Niterói e do Instituto Brasileiro de Assistência e Pesquisa (IBAP), com patrocínio da Bayer e apoio da Sociedade Brasileira de Oftalmologia.

De acordo com Rodrigo Pegado, diretor técnico do IBAP, esse mutirão surgiu da necessidade em levar para mais perto da população a necessidade de se ter o cuidado com a visão. Segundo ele, alguns pacientes já são atendidos pelo SUS na unidade. “Essa é uma das doenças que mais levam a cegueira. Com esse exame é possível fazer a triagem, a realização do exame de fundo de olho e com isso identificar vasos e nervos danificados ou se a pessoa tem alguma alteração de hemorragia ou edema de fundo de olho causado pela diabetes. Queremos poder levar para outras policlínicas esse serviço”, disse.

Para Maria Célia Vasconcelos, vice-presidente da Fundação Municipal de Saúde, ações como essa servem para mobilizar as pessoas para a necessidade de esclarecimento maior. Segundo ela, as unidade de saúde trazem para um atendimento continuado e é importante que se faça também em outras unidades. “Hipertensão e diabetes são hoje as doenças que mais precisam de atenção, já que andam lado a lado. Hoje, Niterói é uma cidade com pessoas mais velhas e esse mutirão é bom pois serve de alerta e em muitos casos pode resolver qualquer problema. A População necessita de uma abordagem mais rápida”, comentou.

O motorista João Carlos de Oliveira, 61 anos, morador do Cubango esteve na unidade para acompanhar o compadre na realização de um exame e acabou sabendo da disponibilidade sem se fazer o exame e acabou se inscrevendo. “Não sabia que estava acontecendo e fui em casa buscar minha esposa e meu filho que é deficiente. Precisamos sempre nos cuidar e é sempre bom poder diagnosticar antes que o problema se agrave ainda mais”, disse.