Mutirão do Procon-RJ e Enel está com inscrições abertas

Um mutirão de renegociação de dívidas com as concessionárias de energia Enel e Light será realizado em parceria com o Procon-RJ e já está com inscrições abertas de forma online e presencial. Os consumidores que têm débitos há mais de 90 dias poderão se inscrever online até o sábado (27) através do formulário https://forms.gle/F6N1n91Mh9Hrht3BA. Já aqueles que preferirem o atendimento presencial, deverão comparecer na sede do Procon-RJ entre os dias 06 e 10/12 para fazer a negociação.

As dívidas poderão ser pagas sem entrada e juros, dependendo do caso, em até 24 vezes. Ambas as empresas irão negociar com os consumidores residenciais, e a Enel irá atender também os clientes rurais. A Light dará a possibilidade do cliente pagar os débitos também no cartão de crédito.

“No primeiro semestre deste ano, o Procon-RJ realizou mutirões de negociação com as empresas e quase 1.100 acordos foram fechados. Esta será uma excelente oportunidade, principalmente para aqueles consumidores que fazem jus à tarifa de baixa renda, uma vez que as empresas já começaram a efetuar o corte destes clientes que estão inadimplentes” observou o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho.

Todas as negociações serão realizadas entre os dias 06 e 10/12 com a participação de um servidor do Procon-RJ para fazer a mediação.

O atendimento presencial será por ordem de chegada, com distribuição de senhas das 9h às 14h. É imprescindível a apresentação dos documentos pessoais (identidade e CPF) e da conta de consumo que comprove o vínculo com a empresa. A negociação em nome de terceiros só poderá ser realizada através de procuração devidamente assinada, que poderá ser impressa no site do Procon-RJ.

O uso de máscara será obrigatório, assim como a apresentação do comprovante de vacinação. Para evitar aglomeração, será proibida a entrada de acompanhante, exceto daqueles que são portadores de necessidades especiais.