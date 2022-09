Mutirão do Detran-RJ vai emitir RG para candidatos do Enem

Candidatos a curso, vestibular e concurso também podem solicitar o documento

Os candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de vestibulares, cursos e concursos, como os dos colégios Militar e Pedro II, que não têm carteira de identidade poderão aproveitar o mutirão que o Detran-RJ fará neste sábado (10), em todos os postos de identificação civil, nas regiões do Estado do Rio.

Tanto a primeira quanto a segunda via da carteira estarão sendo emitidas. Para ser atendido no mutirão é necessário a apresentação de inscrição nos exames, vestibulares, cursos ou concursos. Leve também a original e cópia da certidão de nascimento ou casamento. Todo o atendimento será por ordem de chegada, não haverá agendamento prévio. Os postos vão abrir de 8h às 14h, exceto os localizados em shoppings, que abrirão de 10h às 16h

Vale lembrar que a primeira via da identidade é gratuita. Já para a segunda é cobrado o valor de R$ 46,15, que deverá ser pago com Documento Único de Arrecadação (Duda), emitido no site do Bradesco, com o código 500-2. Pessoas desempregadas, que recebem até um salário mínimo ou em situação de pobreza, podem solicitar a isenção da taxa, apresentando declaração de hipossuficiência econômica, declaração de isenção emitida pela Fundação Leão XII ou decisão de autoridade judicial.

Caso seja menor de idade, o RG precisará ser substituído ao completar 18 anos, e se a segunda for pedida nos 30 dias anteriores ao 18º aniversário, não há cobrança de taxa.

Neste dia o serviço de identificação civil do Detran-RJ será exclusivo para as pessoas contempladas pelo mutirão e não serão abertas vagas para agendamento do público nesse dia.