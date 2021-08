Mutirão do Detran-RJ oferece 6,9 mil vagas para diversos serviços neste sábado (7)

Em Niterói, unidades do Fonseca e do Niterói Shopping farão atendimento. Já a população gonçalense pode procurar os postos do Rocha e de Neves

O Detran-RJ realiza neste sábado (7) o mutirão de atendimentos à população. Serão oferecidas 6,9 mil vagas para os serviços de veículos, identificação civil e habilitação em 121 unidades em todo o estado do Rio. Para evitar aglomerações, é necessário fazer um agendamento prévio.

Os postos do Dentran do Fonseca, na Zona Norte de Niterói, e do Rocha, em São Gonçalo, vão oferecer os serviços de habilitação, como primeira habilitação, renovação de CNH, mudança ou adição de categoria, alteração de dados ou troca da permissão para dirigir (PPD) para a carteira definitiva. O horário de atendimento é entre 10 às 16 horas.

Para quem precisa realizar os serviços de identificação civil ou solicitar as carteiras da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), pode procurar pelo serviço nos postos do Fonseca e do Niterói Shopping. Já em São Gonçalo, os interessados devem procurar o posto localizado em Neves.

O presidente do Detran, Adolfo Konder, falou que a instituição tem atendido aproximadamente 33 mil pessoas por dia, mesmo com a pandemia. E que os mutirões realizados no sábado ajudaram a 160 mil fluminense.

“Mesmo com as medidas de distanciamento, disponibilizamos, diariamente, cerca de 33 mil vagas para os diversos serviços oferecidos pelo departamento. Além disso, desde o início da pandemia, já realizamos 35 mutirões aos sábados, com mais de 160 mil usuários atendidos”, detalha Konder.

O agendamento deverá ser feito pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h. As vagas serão disponibilizadas a partir das 12h desta quarta-feira, dia 4.

O Detran-RJ reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações. O departamento pede a colaboração dos usuários para que não levem acompanhantes aos postos.