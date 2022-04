Mutirão de Retinopatia Diabética será realizado em Niterói

Um mutirão de consultas para rastreamento de pessoas com retinopatia diabética será realizado na próxima quarta-feira (06) na Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March, Rua Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca, Niterói, das 08h às 17h. O evento é uma parceria da Secretaria de Saúde de Niterói e do Instituto Brasileiro de Assistência e Pesquisa (IBAP), com patrocínio da Bayer e apoio da Sociedade Brasileira de Oftalmologia.

O Museu de Arte Contemporânea (MAC) ficará iluminado de azul nas noites entre dia 2 e 8 de abril para chamar a atenção para importância do diagnóstico precoce da retinopatia diabética e divulgar o mutirão.

A Captação dos Pacientes para o cadastro de atendimentos com o preenchimento da ficha de cadastro para avaliar os casos será feita ao longo do horário do evento, sendo encerrada às 15:00 h, por conta da necessidade de dilatação do paciente.

A Abertura do evento terá a presença do Dr. Rodrigo Oliveira, Secretário de Niterói e do Dr. Rodrigo Pegado, diretor Técnico do IBAP.



Diabetes e Retinopatia Diabética



Diabetes mellitus (DM) é um importante e crescente problema de saúde para todos os países, independentemente do seu grau de desenvolvimento. Em 2017, a Federação Internacional de Diabetes estimou que 8,8% da população mundial com 20 a 79 anos de idade (424,9 milhões de pessoas) vivia com diabetes. Se as tendências atuais persistirem, o número de pessoas com diabetes foi projetado para ser superior a 628,6 milhões em 2045. Cerca de 79% dos casos vivem em países em desenvolvimento, nos quais deverá ocorrer o maior aumento dos casos de diabetes nas próximas décadas.

Por se tratar de uma doença crônica não transmissível com tamanho impacto econômico e social, faz-se cada vez mais necessário investir em ações de prevenção, mas também em diagnóstico e tratamento precoces, além da identificação e abordagem de suas complicações, viabilizando uma maior qualidade de vida. Nesse contexto, por ser uma complicação relacionada às alterações microvasculares, com grande repercussão na qualidade de vida e impacto na capacidade laboral, o rastreamento e acompanhamento da retinopatia diabética é um importante meio de prover mais autonomia e qualidade de vida aos pacientes.

A retinopatia diabética é causada por danos aos vasos sanguíneos no tecido da parte traseira de dentro do olho, chamado retina. A Glicemia mal controlada é um fator de risco. O Diabetes, que leva a Retinopatia Diabética, requer um diagnóstico médico

Os primeiros sintomas visuais incluem moscas volantes, borrões, áreas escuras na visão e dificuldade de distinguir cores. Pode ocorrer cegueira, por isso necessita de avaliação de um oftalmologista.

O tratamento é feito por meio de modificações nos hábitos de vida com mudança na alimentação e prática de atividades físicas regulares, evitando o sedentarismo. O uso de remédios orais (hipoglicemiantes) e do uso de insulina podem ser necessários. Para tratamento específico da retinopatia diabética é necessário um exame apurado e tratamento a laser ou injeções intravítreas em alguns casos.