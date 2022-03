Mutirão de cirurgias será realizado em hospitais de Niterói

Um mutirão de cirurgias que contemplará 40 pessoas será realizado no próximo final de semana, sábado (02) e domingo (03). A ação acontecerá nos hospitais Orêncio de Freitas (HOF), no Barreto, e Oceânico Gilson Cantarino (HMOGC), em Piratininga, a partir das 8h. Serão realizados procedimentos de hérnia e vesícula.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, explica que o objetivo da ação é zerar, a curto prazo, a fila de espera que ocorreu por conta da redução das cirurgias eletivas durante o período mais crítico da pandemia.

“Durante o pico da pandemia continuamos realizando procedimentos cirúrgicos, principalmente os de urgência, porém houve a necessidade de reduzir as cirurgias eletivas, como ocorreu em todo o país. Neste momento vamos fazer o mutirão para zerar a fila. A proposta é realizar a ação durante todo esse mês de abril”, informou o secretário.

Música no hospital – Em parceria com a Fundação de Arte de Niterói, músicos irão percorrer as alas destes dois hospitais, neste primeiro fim de semana de abril, com apresentação musical de canto e violino para os pacientes e familiares. O objetivo é trazer mais alegria para o ambiente hospitalar.