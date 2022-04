Mutirão de cirurgias de hérnia e vesícula é realizado em Niterói

Um total de 20 cirurgias de hérnia e vesícula nos hospitais Orêncio de Freitas (HOF) e Oceânico Gilson Cantarino (HMOGC) foi realizado neste sábado (02). A medida faz parte do mutirão que tem por objetivo zerar a fila de espera de cirurgias eletivas que ocorreu por conta da fase mais crítica da pandemia da covid19. No domingo a ação continua. No total, serão feitas 40 cirurgias neste fim de semana.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, esteve nos hospitais acompanhando o mutirão e explicou que a ideia é dar continuidade a medida para atingir o objetivo a curto prazo.

“O município manteve a realização das cirurgias, principalmente de urgência, porém foi necessário reduzir as eletivas por conta da pandemia. Temos o projeto de manter o mutirão para zerar a fila de espera”, afirma o secretário.

Música no hospital

Músicos estão percorrendo as alas dos hospitais acima citados tocando flauta, violão e violino para melhorar o ambiente hospitalar e trazer conforto aos pacientes. Essa ação foi uma parceria com a Fundação de Artes de Niterói.