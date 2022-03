Mutirão de cirurgia de hérnia começará em São Gonçalo

Os mutirões para as cirurgias de hérnia no Hospital Luiz Palmier, no Zé Garoto, já têm data para começar. O primeiro está marcado para o próximo sábado, dia 2 de abril, quando dez pacientes serão operados. O procedimento ficou paralisado por quase dois anos devido à pandemia do coronavírus. Mais de 370 gonçalenses já foram chamados para realizar novas consultas e exames pré-operatórios para a marcação da cirurgia, que também acontece durante a semana.

“Como é a fila de espera mais longa entre as cirurgias na Central de Regulação, nós abrimos os mutirões aos sábados para agilizar os agendamentos, mas elas também continuam acontecendo durante a semana. Marcaremos outros mutirões para acelerar ainda mais a fila, pois a saúde não pode esperar”, disse o diretor geral do HLP, Lindemberg Soares.

O HLP conta com três salas para as intervenções e pode realizar, durante a semana, seis operações deste tipo, sem que as eletivas de outras especialidades sejam prejudicadas.

É importante lembrar que o mutirão vai atender as pessoas que já estão inseridas no sistema da Central de Regulação, que aguardam a cirurgia e passaram por procedimentos pré-operatórios.

Quem tem pedido médico para este tipo de operação pode ser inserido no sistema da Central de Regulação da Semsa em qualquer unidade de saúde da rede municipal. É muito importante que o gonçalense mantenha no cadastro, um número de telefone atualizado para que o agendamento seja realizado.

Atualmente, a fila da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo tem 2.577 pessoas aguardando cirurgia de hérnia.