Músico confundido com filho de traficante deixa presídio

O jovem Vinícius Matheus Barreto Teixeira, de 21 anos, que foi preso confundido com o filho de um traficante de Niterói, conseguiu a liberdade na tarde de ontem (13). O Músico foi recebido pelos pais que o aguardavam na porta do presídio do Complexo Prisional de Benfica, na Zona Norte do Rio. A determinação da soltura foi da juíza Juliana Ferraz Krykthtine, em exercício na 4ª Vara Criminal de Niterói.

Fotos: Reprodução Rede Social

A decisão atendeu pedido da defesa para a liberdade do rapaz, depois que a família denunciou a ilegalidade da sua prisão por associação ao tráfico de drogas ao ser confundido com o filho do traficante Messias Barreto Teixeira, o “Feio”. O traficante tem o mesmo nome do pai de Vinicius Matheus.

“Não vislumbro nenhuma necessidade da manutenção da custódia cautelar do réu, até porque juntou nos autos comprovante de residência e cópia da carteira de trabalho. Não foi possível identificar nenhum indício de prova em face do réu, até o presente momento, principalmente da análise detida das interceptações telefônicas constantes dos autos. Cabe destacar, que a identificação e qualificação de todo em qualquer investigado é feita pela polícia civil e confirmada pelo Ministério Público, titular da ação penal por previsão constitucional, quando do oferecimento da denúncia. Nos presentes autos não foi diferente. Não cabe ao Poder Judiciário investigar, nem mesmo identificar e qualificar os réus”, concluiu a juíza.