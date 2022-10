Musical Pink Floyd The Wall estreia no Vivo Rio dia 6

THE WALL acontece no Vivo Rio, no domingo (6) e em Niterói no sábado (19)

Domingo (6), o Rio recebe pela primeira vez o mega musical britânico Pink Floyd, The Wall. O espetáculo, que acontece no Vivo Rio narra a vida do personagem Pink, protagonista do lendário álbum do Pink Floyd (de 1979). Niterói também vai ter o privilégio de exibir o espetáculo, na Praça Rádio Amador, em São Francisco, no sábado (19).

Segundo os diretores Alan e Rachell Barrett, a vida de Pink, que por inúmeras declarações de Roger Waters (criador do The Wall) foi intencionalmente inspirado em Syd Barrett (com Waters, cofundador do Pink Floyd), ganhou muito mais dramaticidade no filme homônimo de 1982, dirigido pelo também britânico Alan Parker com geniais animações de Gerald Scarfe.

A obra é considerada uma das mais importantes do cenário musical de todos os tempos, para muitos a obra-prima da banda britânica Pink Floyd. O musical vai ser apresentado na íntegra, em acordo com o projeto inicial, trazendo ao palco atores, músicos, cantores, acompanhados por uma superprodução, envolvendo lasers, iluminação elaborada e tecnologias de última geração na sonorização.

Com sucesso por mais de 30 anos na Inglaterra, essa é a primeira vez do espetáculo no Brasil, que apresenta uma versão musical e teatral ao vivo do longa-metragem originalmente dirigido por Alan Parker e Gerald Scarfe, em 1982. O filme é trazido à vida no palco.

A produção The Wall Live, conduzida pelo grupo de Pink Floyd UK, apresenta uma performance atemporal e dá ao show um apelo dramático e visceral, que atravessa gerações. Por isso, tornou-se um grande sucesso em todo o mundo.

Dirigido pelo conceituado diretor Alan Vest, este show traz uma banda de rock formada por 15 músicos conceituados no cenário mundial, o que permite ao público capturar toda a emoção e a experiência do filme The Wall, ao vivo.

A apresentação segue o roteiro do filme com “comentários incidentais” de Alan e Rachel, que fazem sua própria leitura do personagem da estrela do rock, Pink, com a alma torturada, buscando conexões emocionais significativas com outras criaturas vivas.

A infância de Pink inclui não ter um modelo masculino, pois seu pai, morto na guerra e sua mãe superprotetora, sufoca-o, e além disso está em um sistema escolar opressivo e repressivo anulando sua criatividade natural, o que constrói seu processo de insanidade.

Explosivo e complexo de se repetir nos palcos, Alan e Rachell Barrett retratam esta trajetória, repleta de intervenções curiosas e cuidadosamente interpretadas, o que dá uma conotação única a esta peça antológica.

Pink é um astro do rock que consome drogas para poder fazer fugir em imersões e alimentar suas paranoias, e assim, construir uma parede imaginária que o separe do mundo real: The Wall. Ele recorda sua relação de dependência materna, a morte do pai na II Guerra e os castigos praticados por seus professores, construindo e demolindo definitivamente uma parede metafórica. Embora o simbolismo do filme esteja aberto à interpretação, a parede em si, reflete claramente uma sensação de isolamento e alienação.

Pink Floyd The Wall é um dos álbuns mais intrigantes e imaginativos da história do rock. Desde o lançamento do álbum de estúdio em 1979, a turnê de 1980-81, e o filme subsequente de 1982, The Wall tornou-se sinônimo, se não a própria definição do termo “álbum conceitual”.

Confira o trailer: