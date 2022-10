Música e arte no fim de semana em Niterói

Festival gratuito acontece na Sala Nelson Pereira dos Santos

A programação do fim de semana em Niterói começa nesta sexta-feira (14), com o primeiro dia de festival ‘SiAcalme’, na Sala Nelson Pereira dos Santos.

Mas não para por aí, no Corredor das Artes está acontecendo a exposição da artista plástica Samantha Quintans. Já no sábado (15) e domingo (16), o Theatro Municipal de Niterói recebe o espetáculo “A Rainha – Experiências Extraordinárias para a Primeira Infância”.

Com entrada franca, acontece pela primeira vez em Niterói, o Festival ‘SiAcalme’ na sexta (14), sábado (15) e domingo (16) realizado pela Prefeitura de Niterói através da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), na Sala Nelson Pereira dos Santos, em São Domingos.

O objetivo atrair cerca de mil pessoas por dia. O evento é realizado pela primeira vez presencialmente, visto que nas outras edições foi de forma remota em outro estado. A previsão é de muita música, bate-papo e outras atividades como mesa de debates, teatro e oficinas, com artistas locais e de todo o país.

O ‘SiAcalme’ visa promover e celebrar a música nacional, através de shows de alta qualidade, com eventos que acontecem das 10h às 23h. Para retirar gratuitamente os ingressos, deve-se consultar a página @niteroipref. Confira a programação:

14/10 – Sexta-feira

10h – Bate-papo de abertura sobre gestão de carreira, com Anita Carvalho e Emilly Krüger

11h – Tarot

12 – Concerto ao meio dia com Mandalla

14h – Dossel

15h – Bate-papo “A Independência cai no Samba”, com Vinicius Natal e Pedro Mendes

16h – Joca

18h – Victor Seixas

19h – Alulu

20h30min – Valuá

22h – Ana frango elétrico

15/10 – Sábado

10h – Yoga com Val Martins

11h – Bate-papo “Os Povos Indígenas e a independência do Brasil”, com Suelen Júlio e Pedro Mendes

12h – Concerto ao meio dia com Pedro Franco

14h – Julie Wein

15h – Bate-papo sobre “O Universo Feminino na perspectiva do corpo e da autoimagem”, com Carla Tavares, Tiene Deccache e Carla Fellows

16h – Manda

18h – Natascha Falcão

19h – Ceiça Moreno

20h30min – Mãe Ana + João Bernardo + Mateus Aleluia Filho

22h – Bem Gil e Moreno Veloso

16/10 – Domingo

10h – Bate-papo “Escravidão e a Independência do Brasil”, com Suelen Lima e Pedro Mendes

11h – Bate-papo sobre arte e saúde mental com Bel Kutner, Vitor PorDeus e Nando Rodrigues

12h – Concerto ao meio dia com Renata Neves e Lourenço Vasconcellos

14h – Léo Quintella

15h – Bate-papo “A Liberdade de ser ridícula: o que uma palhaça pode mover no mundo virtual?”, com a Palhaça Fran (Rafa Azevedo) e Ingra da Rosa

16h – Bernardo Avelino

17h – Sávio

18h – Mariana Volker

19h – Juliana Linhares

20h30min – Chico Chico

22h – Fernanda Takai

CORREDOR DAS ARTES

A estreia da mostra da artista plástica Samantha Quintans contou com a participação do prefeito, Axel Grael. É a quinta edição da mostra do Corredor das Artes, na Prefeitura de Niterói. O projeto tem várias temáticas: ‘Fruta Boa’, ‘Céu’ e ‘Tábuas que Não São da Lei’, entre outras.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, celebrou a ocasião e escolheu seus quadros preferidos:

“Gosto de arte abstrata, arte contemporânea e esses dois quadros transmitem muita intensidade. Aqui neste corredor não tinha nada, era um lugar árido. Então decidimos dar vida e energia a esse espaço”, diz Axel.

Samantha diz que se inspira no corpo feminino como nutrição, algo que não erotiza. “Gosto muito de cores mais quentes e intensas como o vermelho e o laranja. Trouxe, por exemplo, uma colagem de olhos. São olhares patriotas. O olhar do povo. Diversos olhares, variados pontos de vista”, comenta a artista.

O Corredor das Artes foi desenvolvido em 2021 pela equipe do Cerimonial da Prefeitura, que quis gerar uma dinâmica diferenciada na sala de espera do gabinete do prefeito Axel Grael e dos secretários, tendo como objetivo ambientar o espaço com arte e leveza.

ESPETÁCULO TEATRAL

Nas tardes de sábado (15) e domingo (16), o Theatro Municipal de Niterói exibe o inovador espetáculo “A RAINHA – Experiências Extraordinárias para a Primeira Infância”. É uma apresentação teatral preparada para crianças de até seis anos de idade que une as linguagens da dança, do teatro e da música.

Espetáculo A Rainha. Concepção e atuação Atriz Andrea Jabor. oto Fábio Caffé

O projeto é uma das iniciativas selecionadas na chamada Petrobras Cultural para Crianças na categoria Artes Cênicas, que contempla projetos de artes cênicas voltadas para a primeira infância. Com concepção, criação e interpretação de Andrea Jabor, e co-direção, figurinos e ambientação cênica de Flavio Souza, o espetáculo, que já passou por lugares como Rio, Fortaleza e Brasília, chega agora ao seu último ponto, Niterói.

Espetáculo A Rainha. Concepção e atuação Atriz Andrea Jabor. Foto Fábio Caffé

O espetáculo dialoga com o universo da criança que demonstra afeto e empatia pelo mundo e pelo outro desde muito cedo. A Rainha, vestida com grandes saias infláveis e flutuantes, se transforma o tempo todo e convida as crianças a interagirem com ela através do movimento, do toque, da escuta, da sensibilidade e do olhar.

Serviço

Espetáculo: “A RAINHA – Experiências extraordinárias para a primeira infância”

Datas: 15 e 16 de outubro de 2022

Horários: Sábado às 16h e 18h e domingo, às 16h

Classificação: Livre

Ingresso: R$ 20 (inteira) e R$10 (meia)

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 35 – Centro, Niterói – RJ, 24020-125

Telefone: 3628-6908