Música, arte e culinária, tudo ao mesmo tempo no MAC

Foto: Tacy Campos

Nos dias 9 e 10 de julho, sábado e domingo, a partir das 10 horas, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói vai receber o “Final de Semana no M.A.C. (Música, Arte e Culinária)”.

Vai ter moda, numa feira alternativa; espaço kids; artesãos, que vão expor sua arte para venda; DJs (em volume civilizado e programação musical especial para o ambiente; além de pocket shows ao pôr do sol. O evento também terá gastronomia local com cervejas artesanais, vinhos e espumantes.

Violúdico

A entrada é gratuita e a realização é da Emotions Box Produções, com apoio da Secretaria Municipal das Culturas (SMC) e da Fundação de Arte de Niterói (FAN).

No sábado, às 16h, haverá show infantil com Violúdico; às 17h30 quem se apresenta é a Banda Brasília; e, às 19h30, sobe ao palco a banda DKV. No domingo, a partir das 16h, vai ter o Arraiá do Violúdico para a criançada.

No mesmo dia, às 17h30, se apresentam artistas covers de Cássia Eller e do Poeta. Para fechar o evento, ainda no domingo, às 19h30, a banda Radial 80 toca sucessos para animar a plateia. O objetivo do projeto é entreter a população da cidade, seus turistas e frequentadores.

Artistas

Violúdico

Canções tradicionais e cantigas de roda que atravessam gerações e embalam as festas juninas das crianças estarão no repertório do grupo niteroiense Violúdico, que vai divertir a garotada.

Com descontração, a trupe fará coreografias e brincadeiras que estimulam a interação dos pequenos. Composições autorais dos artistas da Cidade Sorriso completam a seleção de músicas do show. O quarteto do Violúdico é formado por Felipe Moura (guitarra), Jonatas Câmara (bateria), Filipe Fernandes Lima (dança) e Marcus Adriani (contrabaixo).

Banda Brasília

Nascido em Realengo, Gustavo Brasília, aos 12 anos, foi morar no Distrito Federal, onde passou sua juventude. Daí vem o apelido.

Aos 16 anos, voltou para o Rio de Janeiro e foi para Niterói, onde no colégio São Vicente, junto com seus amigos, montou um grupo de pagode chamado Pra Lá de Bom. Aos 18 anos, Gustavo Brasília já tocava em todas as boates e casas de show da cidade.

Foi convidado a fazer voz e violão em bares da cidade e se afinou com os estilos MPB, Pop e Rock. Rapidamente, Gustavo e seu amigo Maykel montaram a Banda Brasília e com ela tocaram em todos os palcos de Niterói.

DKV

A banda DKV é veterana em Niterói e há mais de duas décadas, defende o bom pop rock nacional.

Formada por Dilsinho, Marcelo, Saullo e Bruno, os meninos prometem agitar a platéia com performances ao vivo e uma assinatura própria, que se pode ouvir em músicas como “Eu Vou Diská” e “Vou voar”, balada com clipe protagonizado pelo ator Felipe Simas.

Formada em 1994, a banda DKV rapidamente ganhou a atenção de público e produtores devido a uma sonoridade baseada nas influências ska, reggae e rock. Com três discos gravados, já dividiu palco com grandes nomes como O Rappa, Skank, Capital, Jota Quest, Los Hermanos e Titãs, e participou de festivais e concursos de música como FestValda e Skol, saindo vencedora de ambos. No repertório, além dos clássicos da banda, há releituras de sucessos nacionais e internacionais, combinações que tornam a apresentação democrática, elétrica e empolgante, sempre comandada pelo carismático frontman Dilsinho.

Tributos ao Poeta e a Cássia Eller

Valério Araújo interpreta o Poeta, enquanto Tacy de Campos capricha na cover de Cássia Eller. Os dois imortais do pop/rock nacional, apesar de não terem se aproximado em vida, se encontram através de seus intérpretes no evento do M.A.C. Muitos serão os sucessos interpretados por ambos – como “Malandragem”, “Codinome Beija Flor” e “Exagerado”, além de “Segundo Sol”, “O Nosso Amor a Gente Inventa” e “ECT”. São shows imperdíveis.

Radial 80

A banda Radial 80 foi criada no início de 2014 por quatro amigos, com uma longa experiência musical. Eles se juntaram e montaram esse projeto com o objetivo de agitar as noites cariocas, festas e afins.

O repertório do show é composto por músicas que marcaram as gerações dos anos 80 e 90, com muitos sons nacionais e Internacionais, e também por clássicos do rock, como REM, Creedence, The Smiths, Bon Jovi, Whitesnake, Legião Urbana, Paralamas, RPM e Lulu Santos, etc. A banda é formada por Thiago Frasão (vocalista), Alex Kerth (guitarrista), Daniel Brito (baterista) e Serjão Allaúde (baixista).

Serviço:

Evento: Final de Semana no M.A.C. (Música, Arte e Culinária)

Datas e Horários: Sábado (9) e domingo (10 de julho), das 10h às 21h

Local: Pátio do Museu de Arte Contemporânea de Niterói

Endereço: Mirante da Boa Viagem, s/n – Boa Viagem – Niterói – RJ

Ingresso: Entrada gratuita

Classificação Etária: Livre