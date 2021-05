Música ao vivo liberada em Maricá

Desde a segunda-feira (17) a prefeitura de Maricá liberou o retorno de música ao vivo nos bares e restaurantes. Com a liberação fica permitida a apresentação, transmissão de eventos esportivos, assim como reprodução de qualquer música por meio de equipamento eletrônico.

Ainda é proibida a utilização de pistas de dança e a permanência no local do bar e ou restaurante de pessoas em pé. Os locais poderão funcionar de forma presencial até as 3h da manhã.

Os bares e restaurantes deverão disponibilizar mesa com álcool em gel 70%, além observar distância mínima de 1,5 m entre as mesas ou utilização de barreiras físicas.