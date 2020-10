Música ao vivo em restaurantes de Niterói será liberada no próximo dia 15

Em live transmitida do Gabinete de Crise da Prefeitura de Niterói, o prefeito Rodrigo Neves (PDT) anunciou novidades para o setor de bares e restaurantes. Será estendido o horário de funcionamento nos finais de semana e será permitida a retomada das atividades de música ao vivo nos estabelecimentos da cidade.

A partir de amanhã, os restaurantes poderão estender os horários de funcionamento até 2h às sextas, sábados e vésperas de feriado. Além disso, a distância entre as mesas poderá ser reduzida de 2m para 1,5m.

“Esta decisão é fruto de conversas com os representantes do Pólo Gastronômico. Estamos acolhendo suas reivindicações, mas sempre de acordo com a concordância do Gabinete de Crise”, disse Rodrigo.

Outra novidade acontecerá a partir do próximo dia 15. Os estabelecimentos poderão retomar as atividades de música ao vivo em restaurante de Niterói, suspensas desde março.

“A volta da música ao vivo nos restaurantes é uma forma de incentivar a cultura em nosso município. Este setor foi um dos mais atingidos pela pandemia do coronavírus”, declarou.

Rodrigo anunciou também que, a partir do dia 20, serão abertas cerca de 20 grandes praças de várias regiões da cidade.

“Nosso Comitê Científico chegou à conclusão que poderemos promover a reabertura dessas praças, a exemplo do que já acontece com os parques maiores. Serão tomadas todas as medidas de segurança para que os protocolos sejam cumpridos”, disse.

De acordo com o prefeito, será obrigatório o uso de máscara e haverá aferição de temperatura nas entradas das praças.

“Tudo será feito com o maior cuidado. Peço aos responsáveis das crianças que ajudem na higienização dos brinquedos das praças, para que possamos evitar o contágio”.