Museu Janete Costa de Arte Popular divulga programação para as férias

O Museu Janete Costa de Arte Popular, além da exposição temporária “Tudo que move é sagrado”, com curadoria de Jorge Mendes, que abriu, presencialmente, no dia 16 de junho deste ano e segue até 27 de fevereiro de 2022, seguindo todos os protocolos sanitários contra a Covid-19, também apresenta programações virtuais. Entre elas, podem ser destacadas “Férias no Museu” e “Arte Popular para Crianças”.

A programação será on-line nas redes @museujanetecosta. No dia 17, sábado, às 10h, será apresentada a Arte Popular Para Crianças. A cada semana um artista de arte popular que teve suas obras expostas no museu, ao longo de 4 anos, serão selecionados para mostrar sua arte nas redes sociais do equipamento, com a finalidade de mostrar o trabalho potencial desses artistas que fazem parte da história do Museu Janete Costa.

Além disso será ministrada uma Oficina de Cordel, buscando uma interação maior com o público, por meio das redes sociais, Júlia – artista nordestina e estudante da Universidade Federal Fluminense – foi convidada a realizar uma oficina de cordel.

Entendendo o que é ser dentro e fora de seus territórios, escolhe a literatura de cordel como ponto de partida para sua pesquisa como quem vem de fora e está em um outro lugar. Buscando perceber e transformar a imagem desse indivíduo que chega e seus costumes.

Também terá oficina de Boneco com materiais reciclados às 15h, com confecção de boneco do teatro de mamulengo, a partir de materiais reciclado, feito pela arte educadora do MJCAP, Sueli Mendonça.

Além disso nos dias 19, 20, 21, 22 e 23 de julho será vez do programa Férias no Museu sempre às 16h. Mantendo a tradição do programa “Férias no Museu”, que acontece no período de férias escolares, haverá uma série de vídeos com histórias de teatro de mamulengo, que se contextualiza na exposição “Tudo que move é Sagrado”.