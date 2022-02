Museu Janete Costa de Arte Popular apresenta exposição sobre carnaval

O Museu Janete Costa de Arte Popular apresenta, em fevereiro, a exposição presencial “Tudo que move é sagrado”, com 60 obras de trinta artistas brasileiros e técnicas diversas, programações virtuais, nas redes @museujanetecosta. Entre elas, o “Arte popular para crianças”, no sábado, dia 19 de fevereiro, com o vídeo do Mestre Vitalino, às 10h, e oficina de macarrão de argila, às 15h; além do “Carnaval pelas mãos de Adalton”, na segunda, 21, às 15h.

A mostra presencial segue todos os protocolos sanitários contra a Covid-19. É necessário apresentar o comprovante de vacinação em dia, no formato impresso ou digital, acompanhado de um documento com foto.



Arte popular para crianças: Sempre aos terceiros sábados de cada mês, o Museu Janete Costa de Arte Popular apresenta o “Arte popular para crianças”, um programa que promove um encontro mensal entre as crianças e a arte, por meio de oficinas, atividades lúdicas e brincadeiras.

Mestre Vitalino: Uma homenagem ao Mestre do Barro, com uma animação que dialoga com a exposição permanente: “Mestre Vitalino e Nós no Barro”.

Carnaval pelas mãos de Adalton: Em clima de carnaval, um dos artistas mais icônicos da arte popular, mestre adalton, com suas obras que remetem a tempos de festividade e boas energias!