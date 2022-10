Museu de Arqueologia de Itaipu: uma riqueza preservada

Por Íngrid Bianchini

Situado em um prédio histórico que fica encravado em meio a exuberante natureza do litoral de Niterói, o Museu Arqueológico de Itaipu (MAI), reúne um rico acervo de sambaquis e achados arqueológicos pré-históricos da cidade.

O prédio foi tombado em 1955, mas foi inaugurado como museu em março de 1977 na bucólica aldeia de pescadores. Guarda uma coleção com cerca de 980 objetos que pertenceram a povos que habitaram a região antes da descoberta do Brasil, em 1500. O acervo preserva machados de pedra, pontas de ossos, ossada humana, lascas de quartzo, polidores, peças cerâmicas, conchas etc.

Fotos Íngrid Bianchini

O MAI tem como objetivo principal o desenvolvimento de um programa educativo-cultural voltado para as escolas e a comunidade local, através da divulgação desses achados. Seu acervo traduz a cultura, o cotidiano, a elevação espiritual dos povos que viveram na região e batizaram a praia de mar manso e preguiçoso de Itaipu, que em tupi significa “a pedra que canta”.

“Trabalhamos no museu algumas temáticas tendo como a referência as pesquisas arqueológicas da região e suas histórias, como um provável cemitério indígena descoberto este ano. A pesquisa está sendo avaliada e o material deve ser divulgado no primeiro semestre de 2023”, explicou o diretor do museu Flávio Almeida.

Flávio Almeida, Diretor do MAI

Nas proximidades há também sítio arqueológico Duna Grande, lugar que comprova a existência de ocupações que datam de cinco a oito mil anos atrás. “Foi a existência de um grupamento de sambaquieiros. Sambaqui significa acumulação de moluscos marinhos, fluviais ou terrestres realizada por habitantes do Brasil no período pré-histórico, conta o diretor”.

Percursos do Tempo Revelando Itaipú

“Alguns os consideram primeiros indígenas da região e outros uma civilização anterior aos indígenas”, explica Flavio Almeida.

O diretor do MAI conta que “boa parte dessas peças foram recolhidos pelos pescadores e preservados graças à ‘pesquisa de salvamento em Itaipu’, realizada em 1979 sob coordenação da Prof. Dra. Lina Maria Kneipp.”

Há testemunhos informais de que o naturalista britânico Charles Darwin passou dois dias percorrendo a região quando esteve em Niterói, por volta de 1835. Entre os cientistas que confirmaram a presença de Darwin estava o naturalista e ambientalista Augusto Ruschi, que, convidado pelas lideranças, participou do maior protesto ecológico da história recente de Niterói.

Charles Darwin e Augusto Ruschi

Em 1976, centenas de pessoas, entre cientistas, historiadores, estudantes, fizeram uma grande manifestação contra um projeto que iria transformar Camboinhas e Itaipu num paredão de prédios. Após discursar, ao lado de outros ícones do ambientalismo como o professor Marcello Ipanema, Ruschi leu uma carta do cientista gaúcho José Lutzemberger que definia o crime de Itaipu como “mais uma chaga da corrupção e do fascismo imobiliário que incha as cidades e macula o país”.

Todo o entorno do precioso Museu de Arqueologia é farto em achados no local como pontas de ossos, lascas de quartzo com variadas funções, polidores, peças de cerâmicas, material de alimentação, ritualista e conchas provenientes dos sítios arqueológicos do litoral fluminense. Outros objetos, provenientes de pescadores que ali ficaram entre os séculos XIX e XX, como rede de pesca, moringa, objetos de adornos dentre outros, fazem parte da exposição fixa do MAI.

Durante décadas os sítios arqueológicos das dunas foram invadidas e desrespeitadas. Na verdade, profanadas. Eram comuns as corridas de bugs e motos que subiam e desciam as montanhas de areia em alta velocidade, a ponto do volume diminuir. A partir de 1990, a Prefeitura de Niterói começou a reprimir as competições automobilísticas clandestinas e também festas, churrascos e outros eventos na área.

Ainda assim, o sossego dessa sagrada área indígena é constantemente assediada por empreendimentos como restaurantes, boates, botequins. E como Itaipu é uma praia muito popular, que infelizmente atrai o turismo predatório; em dias de superlotação os carros tentavam invadir a área limite do Museu.

Em 2019, pensando na preservação do lugar, o prefeito Axel Grael na época Secretário de Planejamento, que é também ambientalista e engenheiro florestal, ficou à frente do projeto de fez uma repaginação urbanística do acesso na área, com reordenamento do estacionamento e adequação de acessibilidade.

Parceria da Prefeitura com a Cooperação Andina de Fomento (CAF), o projeto contemplou uma área de 6.186 m² com a implantação de praça de eventos em frente ao Museu Arqueológico de Itaipu, espaços de estar, deck e rampa de acessibilidade, passeio público e edifícios de apoio à atividade pesqueira com centro de beneficiamento.

Curiosidades

Plantas antigas revelam que o Recolhimento de Santa Teresa era mais extenso. A História revela que a comunidade de pescadores residia naquele espaço até os anos 1970. O Recolhimento foi tombado em 1955 e pelos anos 70, quando iniciara o funcionamento do museu, as famílias foram retiradas.

Houve tensão na relação do museu com a comunidade de Itaipu, devido a esse passado que envolveu expulsão e desabrigo.

Em 2010 houve uma reformulação do discurso museológico para que houvesse uma aproximação mais ativa da comunidade, com uma nova exposição do museu, “Percursos do Tempo – Revelando Itaipu”.

“Neste evento muitos que estiveram presentes eram ex-moradores e muitas histórias foram ouvidas e registradas. Me marcou muito, no dia da inauguração, uma senhora que entrou no museu e disse que não ia lá desde quando havia sido retirada com seus familiares. E como foi interessante encontrar dois senhores que nasceram no Recolhimento”, relatou o diretor.

Ali não há unicamente um edifício a ser visitado, mas sim um território – que é de todos – e compreende as ruínas do antigo Recolhimento de Santa Teresa, a Duna Grande, a praia e o Parque Estadual da Serra da Tiririca.

Além de coleções arqueológicas há todo um patrimônio histórico, arquitetônico e ecológico, que é nacional e comunitário.

O museu não deseja apenas um público formado por turistas e visitantes de outros bairros, mas também uma comunidade participativa, com um programa de ecodesenvolvimento, de onde é tirado o sustento daquela comunidade. Ou seja, o museu não quer falar apenas do ontem, mas quer tocar também no hoje e no amanhã.

Exposição

O Museu dispõe de um espaço para exposições temporárias e eventos, e até novembro a exposição “Vou de canoa”, está aberta a visitação. O projeto faz parte de um programa educativo para crianças e jovens que se utiliza de ferramentas da educação ambiental para a sensibilização e resgate de uma relação harmoniosa do cidadão com o meio em que vive.

Sua finalidade é gerar conhecimento por meio de exposições, palestras e experiências em remada de canoa polinésia.

Nesta coleção, o visitante encontrará conchas e areias de quase todas as regiões do mundo, remos tradicionais e miniaturas de canoas de diversas origens culturais.

As visitas ocorrem em ambas as salas, de terça a sexta-feira, das 11h às 16h. Elas são guiadas, dirigidas em especial a estudantes do pré-escolar e do 1º grau e devem ser marcadas com antecedência na secretaria do Museu.

A entrada é gratuita para estudantes de nível fundamental e médio do ensino público, estudantes de nível fundamental e médio do ensino público, idosos (60 anos ou mais), estudantes de Museologia, Museólogos, funcionários do Ibram (Instituto Brasileiro de Museus), membros do ICOM (Instituto Internacional de Museus), moradores do Canto de Itaipu, crianças até 07 anos e para guias de turismo com registro da Embratur.

O MAI está localizado na Praça de Itaipu, s/n -Itaipu, Niterói.