O museu Antônio Parreiras (MAP), no Ingá, após 10 anos fechado para visitação, teve as suas obras de restauro e requalificação retomadas em julho deste ano, com previsão de entrega dessa primeira etapa, para o primeiro trimestre de 2023.

A Funarj, responsável pela gestão do museu, informou que “atualmente está em construção o anexo para maior conforto dos visitantes e restauro da residência, a partir de projeto do arquiteto Ramos de Azevedo, de 1894. Posteriormente serão realizadas o restauro dos prédios denominados Atelier e Villa Olga e as demais áreas de jardim da parte alta. A obra terá o investimento de R$ 2,5 milhões.”

Fotos Funarj

Embora fechado ao público, a Funarj informou que o Parreiras vem realizando e participando de exposições, publicações, atendendo a pesquisadores, organizando e preservando o acervo. A nova diretora, é a museóloga Fatima Henriques, de volta ao local em que começou a carreira, em 1988, e onde trabalhou por 15 anos, sendo seis diretora.

“A proposta de reabertura do MAP é composta por projetos integrados, desde a restauração e readequação dos seus prédios e jardins.” Fátima explica que, em paralelo, a equipe está trabalhando na pesquisa para o projeto museográfico, a preparação do acervo e complementação das informações na Base de Dados da Funarj, além de dar continuidade ao atendimento de pesquisadores.

“Neste momento está em execução a restauração da residência, que vai abrigar as novas

exposições de longa duração e temporária, além do acolhimento dos visitantes, incentivo a área educativa e área administrativa. As ações visam o resgate do público e conquistar as novas gerações”, conclui a diretora.

O Acervo

O núcleo original do Museu é a Coleção Antonio Parreiras, adquirida pelo Governo do Estado e que é composta por pinturas desenhos, objetos pessoais e de trabalho, manuscritos, fotografias, correspondências, livros e documentos que pertenceram ao artista.

Outras coleções foram adquiridas e enriquecem o acervo, dentre elas, as obras que premiadas nos Salões Fluminenses de Belas Artes, oficializados pelo Estado do Rio de Janeiro em 1942; as que provenientes da antiga coleção do Departamento de Difusão Cultural, incorporadas ao Museu em 1951, e as premiadas nas Mostras de Artes Visuais realizadas nos anos de 1972 a 1974.

O MAP possui quase quatro mil trabalhos catalogados, assinadas por grandes artistas brasileiros e estrangeiros, do século XVI até os dias de hoje, como: Anton Van Dick, François Clouet, Pieter Brueghel, Vitor Meireles, Eliseu Visconti, Georg Grimm. Ele também abriga obras de artistas contemporâneos como Pietrina Cecacci e Burle Marx entre outros, além dos contemporâneos como Manfredo Souzaneto, Edith Behring, Ana Maria Maiolino Petrina Cecacci e Burle Marx entre outros.

Coleções principais

Faz parte do acervo principal a Coleção Arte Brasileira, séculos XIX e XX, composta por obras adquiridas pelo próprio Antonio Parreiras, doações de seus amigos e outras aquisições oriundas de

prêmios dos Salões Fluminenses de Belas Artes, Mostra de Artes Visuais, doações do

Serviço de Difusão Cultural do Estado do Rio de Janeiro e doações de diversos artistas; além da

Coleção Arte Estrangeira, seu núcleo inicial foram obras do próprio Antonio Parreiras e posteriormente foi acrescida da Coleção Alberto Lamego que foi adquirida pelo Estado do Rio de Janeiro, em 1949, com obras de pintores das Escolas Flamenga, Holandesa e Italiana.

Antonio Parreiras

Considerado um dos maiores artistas do mundo, o niteroiense Antonio Parreiras (1860-1937) foi pintor, desenhista, ilustrador, escritor e professor brasileiro.

Nascido em Niterói em um momento em que a produção intelectual no Brasil passava por fortes influências de debates europeus, em seus vários textos redigidos, deu força a um discurso heroico quando referia-se à classe média, de onde veio.

No entanto, após a morte de seu pai, foi à falência. Foram várias as experiências sem sucesso até que, em 1883, matriculou-se na Academia Imperial. Ingressar no universo artístico aos 23 anos de idade era considerado tarde para a época. Mas o artista não titubeou em abandonar o posto de escriturário na Companhia Leopoldina, em Nova Friburgo, para fazer o que, desde a infância parecia ter sido direcionado pelo destino a fazer.

O Museu Antônio Parreiras é a antiga residência do pintor. Trata-se de um casarão projetado por Ramos de Azevedo. Inaugurado no dia 21 de janeiro de 1942, hoje pode ser considerada uma das mais importantes edificações históricas e culturais do país.

Embora Antônio Parreiras nunca tenha deixado explícito o desejo de ter sua própria casa transformada em museu, estudiosos veem preocupação em constituir e consolidar algo que remeta à sua memória no seguinte trecho de seu testamento:

“ao meu querido amigo e afilhado Athayde Parreiras deixo o encargo de fazer publicar a segunda edição do meu livro Histórias de um pintor contada por ele mesmo. Para pagar as despesas desta publicação serão vendidas as minhas medalhas de ouro e alguns quadros se ainda for necessário. Esses livros serão distribuídos em primeiro lugar por todas as bibliotecas, arquivos e institutos públicos, o que restar vendidos e o produto desta venda será entregue à Sociedade de Cegos de Niterói, da qual sou sócio.”