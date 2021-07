Musa niteroiense quer brilhar no Carnaval à frente da Tradição

Quando se fala em samba e Niterói, naturalmente se pensa em escolas como Viradouro, Cubango e Sossego. Mas uma sambista deseja colocar Niterói fazendo história pela Tradição, agremiação localizada em Campinho, na Zona Norte do Rio. É o caso da nova rainha de bateria da escola Larissa Honaiser, de 35 anos.

Lary, como é carinhosamente chamada, é cantora, formada em artes cênicas pela Casa de Artes de Laranjeiras e mãe do pequeno Daniel, de 5 anos de idade. Embora tenha nascido em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ela se considera niteroiense por ter se mudado para a Cidade Sorriso com apenas 7 anos. E não vê a hora de estrar no carnaval carioca em 2022.

“Eu já estou acostumada com os palcos da vida, com o Carnaval da Bahia, mas nunca tive a honra de pisar na Sapucaí desfilando em um cargo tão importante. Estou me preparando para fazer bonito”, revela a nova rainha de bateria da Tradição.

O interesse pela folia vem desde a infância. Larissa recorda que adorava se fantasiar e curtir os bailes de carnaval. Os pais a levavam todo ano para a Avenida para assistir os desfiles das escolas de samba. Foi daí que ela se mostrou interessada em desfilar como rainha de bateria. Lary cita quais são suas inspirações para brilhar no posto.

“Muitas rainhas me inspiram, algumas já até se despediram da Sapucaí. Das majestades atuais eu sou muito fã da Raissa de Oliveira da Beija-Flor. Ela está há 19 anos no mesmo posto na mesma escola, já foi da ala das passistas, é linda, simpática, samba muito e ainda tem uma ONG que assiste crianças em Nilópolis. Eu acho que a rainha precisa usar sua imagem para ajudar outras pessoas. Gosto dela porque ela reina dentro e fora da Sapucaí”, opina.

Por morar em Niterói, Lary é questionada se nunca houve uma oportunidade em atuar numa escola niteroiense. Sincera, a sambista admite ter “um carinho muito grande pela Viradouro”, mas afirma que nunca foi convidada para desfilar pela escola do Barreto. Mesmo assim, faz questão de elogiar a atual campeão da elite do carnaval carioca.

“Eu sempre tive um carinho muito grande pela Viradouro, já estive em vários ensaios da Escola, mas nunca surgiu o convite para desfilar. Mas é uma agremiação que tem calor humano, tem chão. A Viradouro é uma escola que já realizou grandes carnavais, teve grandes rainhas de bateria como Luma de Oliveira, Juliana Paes. Como esquecer do Dominguinhos do Estácio?! É muita história!”, afirma.

Entrada para a Tradição

O convite para abrilhantar a bateria da escola de samba Tradição partiu do carnavalesco Leandro Valente, grande parceiro e amigo que apresentou Lary a presidente da escola, Raphaela Nascimento:

“Eles acharam que eu tinha potencial para assumir um cargo de tanta responsabilidade como este de ser rainha de bateria da Explosão de Elite. Eu aceitei o convite, é a realização de um grande sonho. Conheço a história da Tradição, seu grande legado e tenho muito orgulho de ser a rainha desta grande Escola. Eu estou em êxtase, muito feliz de fazer parte dessa família, uma escola que tem força, garra, chão. Vamos lutar pelo campeonato”, disse Larissa.

Se a Tradição vai desfilar na Sapucaí, ainda não se sabe. Devido a um imbróglio judicial, a escola tenta garantir vaga nos desfiles da Série A, que acontecem no Centro do Rio. Isso porque a escola venceu o carnaval da Intendente Magalhães pela Livres, uma escola dissidente da liga responsável pela Série B, a Liesb. Mas isso não é motivo para ela não querer fazer história. E ainda acrescenta que deseja que isso ocorra de forma segura, com todos os cuidados por causa da pandemia.

“Tenho certeza de que conseguiremos pisar na Avenida em 2022 e será um momento épico, de celebração a vida, a arte, a cultura. Carnaval é alegria e jamais poderíamos sambar em cima da dor alheia. A gente só fará Carnaval com todos vacinados e com as demais medidas sanitárias executadas, respeitadas. A Tradição prioriza a vida de todos, principalmente a dos componentes da Escola”, explica.

Para o carnaval de 2022 a tradição levará para o enredo sobre a escritora Clarice Lispector, desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Valente.