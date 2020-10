Musa fitness niteroiense dá dicas de como controlar a compulsão alimentar em tempos de pandemia

Professora de educação física e pós graduanda em nutrição, a musa fitness de Niterói, Ingred Menezes, dá orientações sobre como vencer a ansiedade que tem levado muitos dos seus estudantes e amigos a um desejo exacerbado em comer sem real necessidade. A profissional destaca sobre a importância de controlar as emoções em tempos de pandemia para a manutenção de uma vida saudável. Sem descartar a possível necessidade de ajuda médica, Ingred lembra da importância de uma auto análise para a identificação das raízes do problema e se obter a disciplina e organização fundamentais para uma rotina de saúde mental e física em dia com atividades e refeições saudáveis.

De acordo com a também empresária, uma dica para a realização de escolhas mais inteligentes de alimentos no supermercado é a decisão por mais produtos para descascar em detrimento aqueles com necessidade de serem desembalados. Aumentar o consumo consciente de frutas, que possuem açúcares naturais, e contribuem com nutrientes necessários ao organismo. Assim, nos momentos de picos de ansiedade haverá menor chance do consumo de comidas não saudáveis como doces, biscoitos e industrializados.

Outra orientação da professora é a busca por outras fontes de prazer que não sejam a comida como caminhadas, passeios de bicicleta ou de patins, a realização de trilhas, viagens, atividades como a arrumação de um cômodo da casa, uma saída com um animal doméstico, a leitura de um livro entre outras ações que contribuem para uma vida saudável.

A pós graduanda em nutrição aconselha a escolha de atividades físicas que deem prazer para quem as fizer para garantir uma maior regularidade na realização dos exercícios. Podem ser desde as tradicionais atividades de natação, musculação, a exercícios possivelmente caseiros como pular corda, dançar e praticar ioga.

“A prática de atividades diminui a ansiedade, é ótima para acalmar o stress, melhora a concentração e a qualidade do sono. O ideal é escolher uma atividade que você sinta prazer em fazer. Vença os obstáculos e seja forte! Você é muito maior do que qualquer tipo de transtorno, não deixe que isso tome conta da sua vida. Identifique o quanto antes e mude esse quadro”, incentiva Ingred.