Musa da Viradouro, Lore Improta levou susto ao desembarcar no Rio

Lore Improta, musa da Unidos do Viradouro, relatou que teve problemas no desembarque no Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (10). De acordo com a dançarina, o avião precisou arremeter as pressas, momentos antes de pousar, por causa de problemas técnicos.

“O coração não fica normal, não. Falei: ‘Pai, tem misericórdia, Senhor’. Aí quando chegou lá em cima o piloto falou que apresentou problemas técnicos e que iria pousar em outro aeroporto”, revelou.

Reprodução / Instagram

O avião em que estava iria pousar no Aeroporto Santos Dummont, no Centro. No entanto, por causa do problema, a aeronave precisou subir novamente aos ares. Na chegada no Galeão, o pouso ocorreu sem problemas. A musa da vermelho e branco, contudo, não deixou de ficar apreensiva.

Para a musa, os momentos que seguiram após o anúncio foram de apreensão. “Eu falei ‘pronto, se tá com problemas técnicos pra pousar em um aeroporto, como é que vai pousar no outro?’ Mas pousou, glória a Deus! Estou no Galeão”, afirmou.

Depois do susto, Lore Improta se dirigiu ao Sambódromo, para o ensaio técnico que a Viradouro vai realizar na noite deste domingo (10). Será o último ensaio na Sapucaí, antes do desfile, na sexta-feira do dia 22. A agremiação niteroiense será a quarta escola.