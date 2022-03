Musa da Porto da Pedra, Anny Alves, recebe homenagem na Bahia

A empresária e professora de dança, Anny Alves teve seu talento reconhecido e foi uma das homenageadas da 9ª edição do conceituado prêmio ‘Berimbau de Ouro’, chamado carinhosamente de “Oscar” da Cultura no Nordeste. Anny, que também é musa da escola de samba Unidos do Porto da Pedra, no Carnaval do Rio de Janeiro, recebeu o troféu em uma cerimônia realizada em Salvador, na Bahia.

A baiana começou sua trajetória na dança em 2009 participando de apresentações de dança em diversos países, entre eles Itália, Turquia e Croácia. Morando desde 2013 na Croácia, Anny foi indicada ao prêmio por seu trabalho no exterior. Atualmente a professora possui seu próprio estúdio de dança onde ministra aulas de samba para mulheres com idades que variam de 30 a 60 anos.

Criada em Salvador, em 2008 pelo historiador e Mestre de capoeira Máximo Pereira de Brito Filho, o Mestre Máximo, a premiação que era voltada somente para a capoeira passou a ser multicultural em 2013, personalidades ligadas à cultura que mais se destacaram em suas áreas, como capoeiristas, artistas plásticos, escritores e representantes de movimentos culturais em diversas partes do país e no exterior.

Foto/ Divulgação: MMarinho Assessoria de Comunicação