Muro de escola desaba no Engenho do Mato

Vítor d’Avila



O muro de uma escola particular desabou, na manhã de hoje, no Engenho do Mato, Região Oceânica de Niterói. O incidente ainda é em decorrência das fortes chuvas que atingiram o município desde a última terça-feira (7).

A instituição de ensino fica na Avenida Irene Lopes Sodré. O muro desabou sobre a calçada, mas não feriu ninguém. Os detritos não chegaram a atingir a pista, portanto, não afetou o trânsito.

O proprietário da escola estava no local coordenando os trabalhos de manutenção e limpeza, mas preferiu não se manifestar. Também não foi informado se as aulas foram suspensas.