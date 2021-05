Município de Tanguá zera fila de espera por exames de mamografia

Tanguá conseguiu zerar a fila de espera por exames de mamografia na cidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o resultado foi possível graças à Central de Regulação da cidade, que promoveu mutirões desde maio no sentido de levar os pacientes que estavam há tempos na fila de espera, para o Centro Estadual de Diagnóstico por Imagem (Rio Imagem). No total, 230 pacientes que aguardavam desde o final de 2020, foram atendidos.

O prefeito Rodrigo Medeiros lembra da importância de a mulher cuidar da sua saúde e reforça a faixa etária em que elas precisam procurar uma unidade de saúde para a realização do exame. Ele também cita a prevenção que é necessário que todas tenham com outro problema, o câncer do colo do útero.

“Mulheres entre 50 e 69 anos devem procurar a unidade básica de saúde mais próxima da sua residência, a cada dois anos, para fazer rastreamento para prevenção do câncer de mama. Já as mulheres entre 25 a 64 anos devem também realizar o exame do colo do útero, como preconiza o Ministério da Saúde”, explicou.

Medeiros também falou quais são os próximos passos que a Prefeitura de Tanguá deverá fazer no sentido de investimentos em saúde voltados para o cuidado com a mulher.



“Nosso objetivo é promover um melhor acesso ao diagnóstico em tempo oportuno, reduzindo os índices de mortalidade na população feminina na nossa cidade. Nos próximos meses, estaremos inaugurando a Casa Rosa, que será um espaço de atendimento médico especializado, inteiramente dedicado às mulheres”, explicou.